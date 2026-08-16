נתניהו בקריאה אחרונה למתפקדי הליכוד: "אני לא מתערב"

נתניהו פרסם הצהרה אחרונה למתפקדי המפלגה, והביע אמונה כי תיבחר רשימה חזקה שתמנע הקמת ממשלת שמאל צרה.

נתניהו קרא למתפקדים להצביע בשיקול דעת ותמך בהרכבת רשימה שתמנע ממשלת שמאל: "אצביע מחר בפריימריז של הליכוד בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות כפי שהבטיחו".

ראש הממשלה הוסיף והביע אמון במתפקדים: "אני סומך עליכם, מתפקדות ומתפקדי הליכוד, שתבחרו נכון את נציגיכם לפי שיקול דעתכם."

והודיע כי אין בכוונתו להתערב ברגע האחרון בעיצוב הרשימה: "אני לא מתערב ברשימה הארצית - ואני מאחל לכולם בהצלחה!".