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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו בקריאה אחרונה למתפקדי הליכוד: "אני לא מתערב"

ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה אחרונה אל מתפקדי הליכוד לרגל הפריימריז לרשימת המפלגה, הביע אמון במתפקדים וקרא להרכיב רשימה שתבטיח ניצחון על השמאל

20:48
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רה"מ בסיום קורס טיס (צילום: - מעיין טואף/ לע״מ)

נתניהו פרסם הצהרה אחרונה למתפקדי המפלגה, והביע אמונה כי תיבחר רשימה חזקה שתמנע הקמת ממשלת שמאל צרה.

נתניהו קרא למתפקדים להצביע בשיקול דעת ותמך בהרכבת רשימה שתמנע ממשלת שמאל: "אצביע מחר בפריימריז של הליכוד בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות כפי שהבטיחו".

ראש הממשלה הוסיף והביע אמון במתפקדים: "אני סומך עליכם, מתפקדות ומתפקדי הליכוד, שתבחרו נכון את נציגיכם לפי שיקול דעתכם."

והודיע כי אין בכוונתו להתערב ברגע האחרון בעיצוב הרשימה: "אני לא מתערב ברשימה הארצית - ואני מאחל לכולם בהצלחה!".

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