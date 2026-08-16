חברי מפלגת 'כחול לבן' באולטימטום לבני גנץ

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מתיחות פנימית גוברת בצמרת המערכת הפוליטית: הכתב הפרלמנטרי יובל שגב דיווח בחדשות 13 על פגישה מתוחה במיוחד שנערכה בשבוע החולף בין יו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, לבין חברי מפלגתו. על פי הדיווח, בקרב חברי הכנסת של המפלגה שורר לחץ כבד וגובר. הח"כים דרשו מגנץ תשובות ברורות לגבי המשך הדרך והיחסים הפנימיים, במטרה להבין לאן המפלגה צועדת – בייחוד ברקע השמועות על חיבורים פוליטיים אפשריים או פרישות.

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גורמים במפלגה ציינו כי חברי הכנסת ביקשו לוודא שישנה תוכנית עבודה מסודרת וכי לא הסתירו מהם דבר. מנגד, גנץ ניסה להרגיע את הרוחות ואמר לנוכחים כי הוא ממשיך כרגיל, מתמודד, ויודע בדיוק כיצד לנהל את המערכת.

במקביל לפגישה המתוחה, גנץ קיים כנס עם ראשי המטות והפעילים של המפלגה כדי להפגין יציבות ולהבהיר כי הוא "רץ עד הסוף". עם זאת, הלחץ הפנימי בתוך הסיעה ממשיך להשפיע, לקראת ההכרעות הפוליטיות הקרבות ומועד סגירת הרשימות.