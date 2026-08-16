סקר מנדטים: נתניהו מתחיל להתאושש; איזנקוט בבעיה קשה, בנט מתחזק

סקר מנדטים חדש שהתפרסם הערב (ראשון) בכאן חדשות, מציג תמונה מעניינת, כאשר גדי איזנקוט וראש הממשלה נתניהו, בשיוויון ושניהם מקבלים 23 מנדטים. זאת לאחר שבמשך תקופה איזנקוט גבר על נתניהו במנדט או שניים.

נפתלי בנט מתחזק במנדט ומקבל 14 מנדטים, הדמוקרטים, עוצמה יהודית וישראל ביתנו, מקבלות כל אחת 10 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים, ש"ס עם 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, רע"ם עם 5 מנדטים והציונות הדתית עם 4 מנדטים.

גוש האופוזיציה מקבל 5 מנדטים, גוש הימין עם 52 מנדטים והמפלגות הערביות מקבלות 11 מנדטים.

נראה שמי שמתחיל לאבד את האחיזה, הוא גדי איזנקוט, שבימים האחרונים ניסה להראות כי הוא מהווה אלטרנטיבה ראויה לראש הממשלה נתניהו, אך נתניהו מתרכז בעיקר בו ומנסה לסכל את קמפיין הבחירות שלו.