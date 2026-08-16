טלי גוטליב במתקפה קשה על ינון מגל: "ד"ש לרונן בר"

עימות חריף וסוער בימין: חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יוצאת במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד איש התקשורת ינון מגל, בעקבות פרסומים מצידו על דיונים בלשכת ראש הממשלה הנוגעים לעתידה הפוליטי במפלגה.

"ינון מגל, החבר של רונן בר ודדי ברנע שבגללו לא נדע לעולם מה התרחש עלינו עד תופת אוקטובר, עסוק בלהשחיר אותי ולהפחיד את הבוחרים מפניי", כתבה גוטליב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלה. "הפעם הרחקת לכת. אתה מפיץ שקר מחפיר ולפיו רה"מ מקיים ברגע זה דיון שלפיו יש חשש שאקח את המנדט ואעבור לעוצמה יהודית. רה״מ מוסר לך ד"ש חם כי הוא לא בלשכתו כרגע והוא אינו מקיים שום דיון כזה".

גוטליב המשיכה והדגישה את כוחה האלקטורלי לטענתה, תוך הבהרת נאמנותה לגוש: "יותר מזה, אני שווה 6 מנדטים כידוע לך לו הייתי רצה לבד, אך אני מחויבת לא לאגו שלי אלא למחנה הימין. אני כוח אלקטורלי בליכוד והחברים שלך בצמרת השב״כ מוטרדים ממני מאוד. הכוחנות במקרה הטוב שהפגנת כלפי מי שעבד תחתיך בוואלה לא מרשימה אותי ולא נוגעת בי".