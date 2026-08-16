עמית סגל נגד המתמודד בליכוד: "עבירה בוטה"

עמית סגל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (ראשון) לקמפיין הבחירות לקראת הפריימריז של השר ניר ברקת, ותקף אותו.

"ברקת העלה קמפיין בשווי של קרוב למיליון שקלים (תוך עבירה בוטה על חוק הפריימריז, הפרטים במערכת למקרה ש״קרן התביעות נגד דיבה 12״ תופעל איכשהו)", כתב סגל. נזכיר כי מאז פרסום הכתבה בחדשות 12, בה נטען כי ברקת ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו אחרי ה-7 באוקטובר, ברקת טען שוב ושוב כי חדשות 12 רודפים אותו אישית בשל קרן התביעות שהוא מנהל נגד האתר.

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מוקדם יותר היום פורסם בווינט, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב להיפגש עם שר הכלכלה ניר ברקת. הניסיון לפגישה הגיע כאמור על רקע הדיווחים והשמועות כי ברקת פעל מאחורי הקלעים להדחת נתניהו מראשות המפלגה והממשלה מיד לאחר אירועי 7 באוקטובר, טענות אותן הכחיש ברקת בתוקף.

על פי הדיווח, ברקת ביקש לקיים את הפגישה כדי ללבן את העניינים ולשים את הפרשה מאחוריו, אך נתניהו דחה את הבקשה ולא הסכים להיוועד עמו.

סירובו של נתניהו מהווה מכה פוליטית קשה עבור ברקת. אילו נתניהו היה מסכים להיפגש איתו, הדבר היה נתפס בעיני מתפקדי הליכוד כאות לכך שראש הממשלה סלח לו ופתח עמו דף חדש, מה שהיה עשוי להעניק לברקת לגיטימציה מחודשת ולסייע לו לשמור על מיקום גבוה בפריימריז.