( יוטיוב / תאיר נרי )

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, קורא לעירנות מרבית מול ארגוני הטרור המבקשים, לדבריו, לפתוח במתקפה פתאומית נוספת על מדינת ישראל.

"החמאס ברצועת עזה פועלים ועושים בדיוק כמו שבעה באוקטובר, מתכוננים חזק. הנה הוזהרתם, יש להם תוכניות שבעה באוקטובר בכל גבולות ארץ ישראל. הם מתכננים להתגבש יחד כולם ולהפתיע את עם ישראל", מזהיר הרב. הרב בן ארצי פנה באופן ישיר לקברניטי המדינה ולראשי מערכת הביטחון ופירט את הצעדים הנדרשים: "צה"ל צריך להיות ערני, הדרג המדיני ערני, הרמטכ"ל והקבינט ערניים. להקשיב לכל דבר שמדברים, ומה שהתצפניות מעבירות, לבדוק את זה היטב היטב, גם באמצע הלילה וגם בכל יום ויום, ולא למרוח".

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"שקט לפני הסערה"

בהמשך דבריו התייחס הרב גם להתעצמות המחודשת של חמאס בשטח ולמצב הגיאופוליטי באזור: "החמאס מתאמן, מכין אלפי חיילים מחדש... שצה"ל יהיה ערני, חי וקיים, ולא יסמוך על אף אחד. אין שלום ברצועת עזה, אין שלום באיראן, אין שלום במצרים, לא עם ירדן ולא עם סוריה. כל אחד כזה שם, יש לו תוכניות".

את דבריו סיים באזהרה מפני שאננות: "יש מתח באוויר מעבר למה שמצופה, שקט לפני הסערה. להתכונן, שחס ושלום שלא תהיה שום הפתעה בארץ ישראל".