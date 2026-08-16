תפילין וכרטיסי אשראי נגנבו בפינוי גבעת תל תלפיות

על פי מידע שנמסר מהמשפחות במקום, בזמן מבצע הריסות שביצע המנהל האזרחי במקום תחת פיקוח שוטרי מג"ב ועל ידי קבלנים ערבים, בוצע וונדליזם מכוון כנגד תשמישי קדושה ונשדדו מהמקום אמצעי פיננסיים.
על פי התושבים, במהלך מבצע ההריסות 5 זוגות תפילין נגנבו, בנוסף לכסף מזומן וכרטיסי אשראי.
המשפחות סיפקו תיעודים של השימוש בכרטיס האשראי שלטענתם נגנב מהמקום מתחת לאפם של שוטרי מג"ב, כאשר על פי הודעת חברות האשראי, בכרטיס נעשה שימוש חוזר בשטחי הרשות מאז שנגנב.
בנוסף, מספרות המשפחות כי לפחות 5 זוגות תפילין שהיו מונחים במבנה המרכזי נעלמו, וכן אלפי שקלים שהיו בתיקים אישיים של תושבים שהוחזקו במקום, לצד ציוד יקר ערך נוסף.
שבו בבית