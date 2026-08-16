תפילין וכרטיסי אשראי נגנבו בפינוי גבעת תל תלפיות

גבעת תל תלפיות ( צילום: נעמה שטרן )

על פי מידע שנמסר מהמשפחות במקום, בזמן מבצע הריסות שביצע המנהל האזרחי במקום תחת פיקוח שוטרי מג"ב ועל ידי קבלנים ערבים, בוצע וונדליזם מכוון כנגד תשמישי קדושה ונשדדו מהמקום אמצעי פיננסיים. על פי התושבים, במהלך מבצע ההריסות 5 זוגות תפילין נגנבו, בנוסף לכסף מזומן וכרטיסי אשראי.

הודעת חברת האשראי ( צילום: נעמה שטרן )

המשפחות סיפקו תיעודים של השימוש בכרטיס האשראי שלטענתם נגנב מהמקום מתחת לאפם של שוטרי מג"ב, כאשר על פי הודעת חברות האשראי, בכרטיס נעשה שימוש חוזר בשטחי הרשות מאז שנגנב.

מדף התפילין הריק ( צילום: נעמה שטרן )

בנוסף, מספרות המשפחות כי לפחות 5 זוגות תפילין שהיו מונחים במבנה המרכזי נעלמו, וכן אלפי שקלים שהיו בתיקים אישיים של תושבים שהוחזקו במקום, לצד ציוד יקר ערך נוסף.