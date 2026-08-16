מזל טוב: שורד השבי עומר שם טוב בהודעה מרגשת

עומר שם טוב ( (באדיבות המשפחה) )

שנה וחצי לאחר ששוחרר משבי חמאס, שורד השבי עומר שם טוב מוציא לאור ספר חדש בשם "מפגש עם עצמי בגיהינום", בהוצאת סלע מאיר.

בספר הוא מתאר את מה שעבר עליו בשבי, על האמונה שהחזיקה אותו ומה נתן לו כוח לשרוד את 505 הימים בהם הוא שהה בשבי. "ב־7 באוקטובר החיים שלי נעצרו. לא בחרתי להיחטף. לא בחרתי להיות 505 ימים במנהרות של חמאס. לא בחרתי להיות רחוק מהמשפחה שלי, מהחברים שלי ומהחיים שלי", כתב שם טוב.

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בנוסף הוא התייחס לתקופה בה הוא נשאר לבד: "ובטח שלא בחרתי להעביר חמישים יום לבד, בתא חשוך, רק אני, המחשבות שלי ואלוהים. אבל דווקא במקום שבו כמעט הכול נלקח ממני, הבנתי שיש דבר אחד שנשאר שלי. הבחירה".

לסיום הוא כתב: "הבחירה במה לחשוב. במה להאמין. על מה לא לוותר. ואיך לשמור על עצמי גם כשהמציאות סביבי היא בלתי אפשרית".