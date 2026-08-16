השירות המטאורולוגי: אירוע חריג בצורה קיצונית

מזג אוויר קיצוני ויוצא דופן באופן חריג נרשם גם היום במזרח הארץ: בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי גם במהלך היום ירדו כמויות גשם חסרות תקדים לחודש אוגוסט, הפעם באזורי בקעת הירדן, מזרח השומרון ומדבר יהודה.

אומנם לא נמדדו כמויות אדירות של 25–30 מ"מ כפי שירדו אתמול, אך עדיין התקבלו בשעות אחר הצהריים כמויות דו-ספרתיות של משקעים. כך למשל, נמדדו 12.4 מ"מ בגתית ו-10.4 מ"מ בבקעות.

לפי הדיווח, הגשם ירד בעוצמות גבוהות במיוחד שהגיעו עד ל-1 מ"מ בדקה ואף יותר. העננות והמשקעים התפשטו בהדרגה דרומה ממזרח השומרון אל עבר מדבר יהודה, כאשר בנבי מוסא ירדו כ-8 מ"מ ועננים מפותחים המטירו גשמים גם דרומה משם, מעל אגני הנחלים שמצפון לעין גדי.