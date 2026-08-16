אחרי השמועות: טראמפ שולח נושאת מטוסים נוספת לאזור

דיווחים רבים בקשר לתקלות טכניות, מורל נמוך ותחזוקה ירודה של נושאת המטוסים אברהם לינקולן הפעולת בשעה זו במזרח התיכון, העלתה ספקולציות בקשר ליכולת האמריקאית להתמיד במצור על איראן, כעת נושאת מטוסים נוספת תגיע לאזור ותשחרר את הלינקולן מפעילות.

על פי שיחה של רשת ABC עם גורמים בכירים בפנטגון, ארצות הברית מושכת כעת את נושאת המטוסים האחרונה שלה מהמרחב האסייתי, ושולחת אותה אל המזרח התיכון, לאחר דיווחים רבים על הידרדרות התנאים באברהם לינקולן לאחר פריסה מבצעית ארוכת במיוחד של קרוב לעשרה חודשים.

נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון נמשכה מהאוקיינוס השקט ונשלחת כעת אל הזירה המזרח תיכונית, מהלך שמשאיר לראשונה זה זמן רב את החזית האסייתית ללא נושאות מטוסים כלל.

לאורך השבועות האחרונים הצטברו דיווחים רבים על אי-תקינות של הלינקולן בעקבות פריסתה הארוכה משמעותית מהסטנדרט של הצי האמריקאי שפורס ספינות לרוב לחצי שנה, הלינקולן שטה ללא הפסקה כבר כמעט עשרה חודשים.

רק לפני שעות בודדות נאלצו בצי האמריקאי להכחיש דיווחים על מחסור בציוד היגיינה לנשים על ספינות צי אחרות במרחב, בעקבות פריסתן הממושכת. על פי חלק מהדיווחים המורל על סיפון נושאת המטוסים לינקולן נמוך ביותר, כאשר אף דווח כי מלחים ניסו לקפוץ מהספינה ולשחות לחוף בכמה מקרים.