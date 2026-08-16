שמעון בוסקילה בתגובה ראשונה לחשדות נגדו

דרמה בעולם התרבות: הזמר והיוצר שמעון בוסקילה זומן ביום שישי האחרון לחקירה באזהרה בתחנת המשטרה, בעקבות תלונה שהגישה נגדו בת זוגו לשעבר בגין איומים והטרדות. בתום חקירתו, ולאחר שבוצע עימות פרונטלי בין השניים, שוחרר בוסקילה בתנאים מגבילים.

על פי הדיווחים הפרשה החלה בעקבות פרידתם של השניים בתקופה האחרונה. על פי החשד, מאז שסיימו את הקשר, שלח הזמר לבת זוגו לשעבר מסרונים רבים בעלי אופי מטריד ומאיים. חומרת הראיות שהציגה המתלוננת הובילה את המשטרה לזמן את בוסקילה לחקירה, והוא הגיע לתחנה ביוזמתו.

דבקו בגרסאותיהם במהלך העימות

במהלך שעות הערב של יום שישי נערך בין בוסקילה לבת זוגו לשעבר עימות בתחנת המשטרה, שבו דבק כל אחד מהם בגרסתו לכל אורך הדרך. עם זאת, גורמים המעורים בפרטי החקירה מציינים כי האיומים המיוחסים לזמר אינם ברף הגבוה ביותר.

הערב (ראשון) התייחס בוסקילה לראשונה לפרשה באופן פומבי ומסר: "הייתי במערכת יחסים מורכבת. אבקש להשאיר את הדברים בצורה דיסקרטית".

בוסקילה הוסיף כי "מעולם לא פגעתי באף אדם או בת זוג. שכן או מכר, זה לא אני. אלימות לא הייתה דרכי וכך יהיה עד יומי האחרון. ולאחר שהמשטרה הבינה זאת ולמדה את כל החומרים, ולאחר תחקור מאוד זריז, חזרתי הביתה לחברים שלי, ולקרובים שלי ולא רק זה - לא רק שלא נעצרתי, גם לא הייתי במעצר בית". לסיום הוסיף הזמר: "אנחנו נתראה בבמות הקרובות".