( (צילום: טל עבודי) )

רגע מרגש במיוחד צפוי הערב (ראשון) בפרק החדש של "רוקדים עם כוכבים" בקשת 12, כשהזמרת נועה כהן תחשוף בפני הצופים על הפרעת גוף קשה שסבלה ממנה במשך שנים. בהצצה שפורסמה מראש, כהן פותחת על המאבק הפנימי עם באדי-דיסמורפיה - הפרעה שגרמה לה לראות את עצמה באור מעוות ושלילי.

"זה שיר שכתבתי כשהייתי בת 16, והוא מתעסק בהתמודדות שלי עם באדי-דיסמורפיה בעיקר", מסרה כהן בשיחה עם לוסי איוב, מנחת התוכנית. השיר שתבצע הערב על הרחבה עוסק בדיסוננס הפנימי שחוותה - "שני קולות בראש", כפי שתיארה זאת.

"קול מרושע שאומר לי שאני מפלצת" כהן הבהירה כי ההפרעה מתבטאת בקול פנימי קשה ואכזרי שמלווה אותה. "קול של ההפרעה שתמיד יושב מאחורה של הראש, כשאני מסתכלת במראה ואומר: 'וואו, את פשוט מעוותת, כאילו את פשוט מפלצת'", תיארה את החוויה הקשה. בן זוגה לריקוד השלים את המשפט במילה "אכזרי", וכהן הוסיפה: "מאוד מרושע, מאוד ביקורתי, מאוד אכזרי. וזה אתה עושה לעצמך כל השנים". היא הסבירה כי לצד הקול השלילי, קיים גם קול שמבין שהסבל הזה הוא פנימי לחלוטין - "הסבל הזה, הוא לא בא משום מקום מבחוץ". "מה הבעיה? פשוט תפסיק לדבר לעצמך ככה, פשוט תפסיק לחשוב ככה", תיארה את הקול השני, אך הוסיפה בכנות: "אבל זה לא פשוט. שום דבר בזה לא פשוט". מהמוזיקה לרחבת הריקודים כהן, שהצטרפה לעונה הנוכחית של התוכנית, היא לא הראשונה שמשתפת בהתמודדויות אישיות על רחבת הריקודים. השבוע נפרדו מהתוכנית המדליסטית האולימפית אבישג סמברג והרקדן איוון דניסוב, לאחר שלא הצליחו לצבור מספיק נקודות בהצבעה המשולבת של הקהל והשופטים. העונה הנוכחית, החמישית מאז חזרת הפורמט לקשת 12, כוללת נבחרת מגוונת של מפורסמים ביניהם שירי מימון, בר ברימר, אמיר בנאי ועדן גולן. גמר העונה צפוי להתקיים ביום רביעי, 2 בספטמבר, כשהמאבק על המקומות בשלבים האחרונים הופך צפוף יותר.

אמיר ורומי ( צילום: אינסטגרם - קשת 12 )

הווידוי של כהן מצטרף לשורה של רגעים אישיים ומרגשים שהתוכנית מספקת העונה, כשהמתמודדים לא רק מציגים יכולות ריקוד אלא גם פותחים את הלב בפני הצופים. הערב, כשכהן תעלה לרחבה ותבצע את השיר שכתבה בגיל 16, היא תעניק לקהל הצצה נדירה למאבק הפנימי שליווה אותה במשך שנים - ואולי גם תעניק תקווה לאחרים המתמודדים עם אתגרים דומים.