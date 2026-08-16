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ירידה בטמפ' וגשם; ישראל בדרך לבעור: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתקררות תימשך ותורגש הקלה בעומס החום. יירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון. בהמשך - התחממות. תחזית מזג אוויר

19:20
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מעונן (שאטרסטוק)

מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתקררות תימשך ותורגש הקלה בעומס החום. יירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון. בהמשך - התחממות.

יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, בצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון.

 יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לתקופה.

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יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

 יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום.

 יום שישי: חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף

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