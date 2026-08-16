ירידה בטמפ' וגשם; ישראל בדרך לבעור: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתקררות תימשך ותורגש הקלה בעומס החום. יירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון. בהמשך - התחממות.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, בצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לתקופה.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום.
יום שישי: חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף