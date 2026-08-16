"העיתונאי הבכיר ניתק איתי קשר כי אני תומך בנתניהו"

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עו"ד ציון אמיר, מהפרקליטים הבולטים בישראל, התארח בתכנית של עמרי אסנהיים ברשת 13 וחשף בפני המראיין את המחיר האישי והכבד שהוא משלם על תמיכתו בראש הממשלה בנימין נתניהו. כשנשאל איזה מחירים הוא משלם בברנז'ה ובמיליה שלו על היותו מזוהה כ"ביביסט", שיתף אמיר בכאב על נתק חריף מחבר קרוב: "אתה מכיר עיתונאי מאוד רציני, חבר קרוב שלי 20 שנה. הוא בא אליי ואמר לי: 'זהו ציון, אני לא רוצה לדבר איתך יותר'".

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אמיר תיאר את עומק הקשר שהיה בין השניים ועד כמה הנתק הפתאומי והחרם הכה בו בתדהמה: "20 שנה אנחנו מבלים, אוכלים ביחד, שותים ביחד, בכל השמחות שלי, בהורים שלי... תמיד יבוא וישב בשבעה איתי. והיום, לא מדבר".

כשנשאל אם יש לכך מחיר, השיב אמיר בחיוב אך מחה בתוקף על התנהלות זו: "זה גועל נפש אחד גדול. ההתנשאות העלובה הזאת שאין מאחוריה דבר וחצי דבר".