מדינות רבות בגינוי לישראל: "מסכנת את מאמצי השלום"

שורה של מדינות מוסלמיות וערביות יצאו בהצהרת גינוי חריפה כנגד ישראל, במה שנראה כחלק מקמפיין לחץ מתוזמן בהתאם להגעתו של שליח הבית הלבן לאזור ואחראי קידום תוכנית השלום ברצועה, ג'ראד קושנר.

הודעת הגינוי, אשר נחתמה על ידי 8 מדינות מוסלמיות וערביות מהאזור כולל מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן, מגיעה על רקע דחייתו של נתניהו לכל אפשרות שכוללת נסיגה לפני פירוז מלא של הרצועה.

בהודעתן התייחסו המדינות לדחיית תוכנית מועצת השלום לעזה, ותיארו את העמדה הישראלית ככזו אשר: "מסכנת את מאמצי השלום המוגברים של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה".

בנוסף, הגדירו את ישראל כ: "נושאת באחריות לשיבוש מאמצי השלום בעזה ובשטחים הפלסטיניים".