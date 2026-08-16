המתמודד בפריימריז בליכוד מאשים: "הוא תמך בהיטלר"

מצביעי הליכוד ( (אוליבר פיטוסי/פלאש 90) )

המזרחן ד"ר אדי כהן, המתמודד בפריימריז של הליכוד, התראיין בפודקאסט 'שומר הסף' של גדי טאוב, ודיבר על אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים.

"ברגע שנבחר היטלר, הוא הלך לקונסול בירושלים ואמר 'אנחנו חיילים של היטלר'. הא יצר קשר עם מדינות ערב ואמר להם שלא יתנו ליהודים לצאת. בהמשך הוא הגיע לגרמניה ושיתף פעולה עם הנאצים. הוא היה ממונה על התעמולה של הרייך השלישי".

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נזכיר כי לפני מספר ימים, הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי הביע תמיכה פומבית בד"ר כהן וקרא לצופיו לסייע לו ולתמוך במועמדותו. הדברים נאמרו במהלך התוכנית "הערביסטים", שבה משמש כהן זה כשנתיים כשותפו של יחזקאלי להגשה.

"אדי כהן הוא אחד שרואה את העולם הערבי בצורה שהמזרחנות מורה לנו – איך העולם הערבי רואה את עצמו, דרך העיניים של עצמו", אמר יחזקאלי. "זה כל כך חסר, לא רק אצל ערביסטים אלא גם בפוליטיקה ובהנהגה".

יחזקאלי שיבח את פעילותו הציבורית של כהן ואת היכרותו עם העולם הערבי, והוסיף: "סוף סוף יש מישהו שרואה את העולם הערבי ומנתח אותו. זה כל כך חשוב אחרי הקונספציה". בהמשך העניק לו תמיכה מפורשת לקראת ההתמודדות בליכוד: "מי שיכול לעזור לאדי כהן, ללכת איתו, לתמוך בו – אני נותן את ההמלצה שלי".