שעות לפני הפריימריז בליכוד: נתניהו הנחית מכה קשה על ניר ברקת

( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב להיפגש עם שר הכלכלה ניר ברקת, כך פורסם ב-Ynet. הניסיון לפגישה הגיע על רקע הדיווחים והשמועות כי ברקת פעל מאחורי הקלעים להדחת נתניהו מראשות המפלגה והממשלה מיד לאחר אירועי 7 באוקטובר, טענות אותן הכחיש ברקת בתוקף.

על פי הדיווח, ברקת ביקש לקיים את הפגישה כדי ללבן את העניינים ולשים את הפרשה מאחוריו, אך נתניהו דחה את הבקשה ולא הסכים להיוועד עמו. מכה קשה לברקת רגע לפני ההצבעה סירובו של נתניהו מהווה מכה פוליטית קשה עבור ברקת. אילו נתניהו היה מסכים להיפגש איתו, הדבר היה נתפס בעיני מתפקדי הליכוד כאות לכך שראש הממשלה סלח לו ופתח עמו דף חדש, מה שהיה עשוי להעניק לברקת לגיטימציה מחודשת ולסייע לו לשמור על מיקום גבוה בפריימריז.

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אולם, כעת, משנתניהו סירב לפגוש אותו, הצעד נתפס בעיני הפעילים והמתפקדים כמשבר אמון עמוק ואמיתי בין השניים. בהיסטוריה של תנועת הליכוד, כאשר נוצר עימות חזיתי ומשבר אמון מול ראש הממשלה, מתפקדי המפלגה נוטים להתייצב באופן מובהק לצדו של נתניהו ולהעניש בקלפי את הצד השני. משום כך, הכתף הקרה מצד נתניהו עלולה לפגוע משמעותית במיקומו של ברקת ברשימה לכנסת.