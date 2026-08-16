היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"השר בן גביר חשף שחברי כנסת מהליכוד מעוניינים להצטרף לעצמה יהודית.

למה?

כי הם חושבים שבן-גביר שניסיונו של בן-גביר בביטחון לאומי ישריין להם מקום בטוח יותר

בכנסת הבאה במפלגה שאינה הליכוד?

או אולי זה הרצון העתידית של בן גביר להקיף גם את הכנסת בתנינים ומי שלא ידע את השריקה הסודית שמאלפת ומעלפת אותם לא יוכל להגיע לכנסת בשלום?

וייתכן שזה פשוט בגלל שהמערכת הפוליטית כולה מתעסקת בימים אלה במיקומים ותככים במקום בערכים?

היום מציינים את יום פטירתו של מרן הרב קוק זצ"ל.

אם מפלגה כמו עצמה יהודית רוצה להיות עוצמתית באמת מבחינת יהדות, אז במקום לעסוק בפוליטיקה קטנה שבן-גביר ילמד עם שותפיו לדרך את המסר העצמתי והברור שמופיע בספר "אורות התחיה" תחת הכותרת "קריאה גדולה":

"הִנֵּה יוֹם בָּא וְלֹא יִרְחַק־חֹק, וְהָאֱנוֹשִׁיּוּת תִּתְעוֹרֵר כְּדֹב שַׁכּוּל וְכַאֲרִי עַל טַרְפּוֹ לְהִנָּקֵם מֵהַכְּפִירָה הַבְּזוּיָה בְּעַד כָּל רָעָתָהּ אֲשֶׁר עוֹלְלָה לָהּ..

וְהַגְּבוּרָה הָאֱלוֹקית, הַיּוֹדַעַת לְכוֹנֵן גּוֹי אֵיתָן וְעַם אַדִּיר בַּקֹּדֶשׁ, תִּקַּח אֶת מְקוֹמָהּ בַּחַיִּים, וְשֵׁבֶט בִּקֹּרֶת שֶׁל מוּסָר אַכְזָרִי תָּנִיף עַל הַשִּׁפְחָה אֲשֶׁר הֵעֵזָה לָרֶשֶׁת אֶת גְּבִרְתָּהּ, עַל הָעֶבֶד אֲשֶׁר הִתְנַשֵּׂא לִמְלֹךְ וְחוֹתַם הָעַבְדוּת חָקוּק לָעַד עַל מֵצַח נִשְׁמָתוֹ.”

והפירוש:

כשהכפירה משתוללת בכל פינה בארץ הקודש, אולי הגיע הזמן להתעורר כדב וכארי ולהציג גבורה יהודית עצימה ומשמעותית במלחמה על סוגיות לא פחות חשובות מכותרת פוליטית תורנית על "כמה אנחנו חזקים בסקרים", אלא מה תעשו למען הדת היהודית המתבזה מדי יום ביום שאחרי הבחירות.

האם תתגברו על העבד אשר התנשא למלוך ומשועבד לכל הכוחות שמעוניינים להעיף את היהדות הנאמנה לכל הרוחות?

ימים יגידו- ועליך בן גביר חובת ההוכחות!”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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