חוקים חדשים באיראן: פרס כספי ללוכדי אמריקאים 

על פי הודעת בכירים במנגנוני קבלת ההחלטות האיראניים, עברו היום שתי החלטות חדשות ומשמעותיות באיראן. השלטון הטיל פרס כספי על ראשם של חיילים אמריקאיים שילכדו בשטח איראן וקבעו בחוק כי אסור להתראיין אל גורמים לא מאושרים.

ראשית, על פי הודעת משרדי המשטר האיראני, אישר היום הפרלמנט הצעת החלטת חוק הקובעת כי לאזרחים איראניים אסור להתראיין אל תקשורת 'עוינת' וכי קשר עם גורמי תקשורת אמריקאיים או ישראלים הוא עבירה פלילית משמעותית.

בנוסף לכך, הכריזו באיראן כי בוססה 'קופה' צבאית, שבמסגרתה כל אזרח איראני אשר יצליח ללכוד או להביא ללכידתם של חיילים או גורמים אמריקאים, יזכה בסכום של 30,000 דולר, או 5 מיליארד ריאל איראני, סכום עתק במטבע המקומי.