הצדיקים הטהורים: שיעור בטוהר הבחירות ממרן הרב קוק זצ"ל  

ישן וחדש. בית הרב קוק ( קובי פינקלר, סרוגים )

כשהבחירות מתקרבות- כולם רוצים להיות טהורים וצדיקים. מזל שיש לנו את חכמת מרן הרב קוק זצ"ל- ומשם ראי"ה-כדי ללמד אותנו מה זה צדק וטוהר באמת. ויש לי חדשות בשבילכם, לצערי אין בהגדרות האלה קשר ישיר לפוליטיקה שברובה מזוהמת ומזהמת את השיח הציבורי בימינו.

הצדיקים הטהורים למרן הרב קוק זצ"ל ( אילוסטרציה AI )

הצדיקים אז והמתמודדים היום

כך כתב בספרו ערפילי טוהר מרן הרב קוק זצ"ל:

"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק,

אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה,

אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חכמה".

סקירה במבט-על של כותרות דברי המתמודדים בבחירות מהשבועות האחרונים, או מבט חטוף בסרטוני בחירות נוטפי ארס ושנאה ברשתות, מוכיח את הדברים הבאים:

שהמתמודדים לכנסת הבאה בעיקר מדברים מרשעות ולא עושים צדק עם אחרים ועצמם,

מחרפים את הכופרים, אבל לא ממקום של אהבה ואמונה אלא מפילוג ומשטמה,

ומקדשים את הבורות והבערות

במקום לנסות גישה אחרת כמו "סייג לחכמה שתיקה” ולייצר מציאות בה גם האחר והמתנכר יכול לדבר. ויש מי שיקשיב.

תפילת הקלפי ( חיים גולדברג/ פלאש90 )

דבר אחד מהרב

לפני 91 שנים, ביום פטירת מרן הרב קוק זצ"ל פרסם עיתון פועלי ארץ ישראל "דבר" את המשפט הבא לזכרו: "צבור הפועלים, גם אם לא יוכל להתעלם מצדדי הכפייה שנהגו בו בענייני אמונה, ישמרו לטובה את זכר האיש שידע בשדה ההסתכלות שלו למצוא את צד הקדושה במעשי הפועלים".

דברי השבח על יכולתו המדהימה של הרב לראות את האחר והשונה ממנו באור חיובי, למרות שנאמרו ונכתבו בעיתון חילוני בנשימה אחת עם ביקורת על כפיה דתית, נותנים תקווה לאפשרות קלושה אבל מציאותית שגם בימינו נוכל למצוא את זמן ומקום להוסיף צדק ואמונה, ולהחליף מילים שמלבות את אש השנאה במעשים חכמים של קרבה ואהבה.