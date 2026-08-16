חשש כבד לחייו: חיפושים אחרי צעיר שנעדר כבר שבוע

חשש כבד לחייו של צעיר בצפון: יחידת איתור וחילוץ של ארגון "ידידים" ומחוז צפון במשטרה מבקשים את עזרת הציבור בחיפושיהם הקדחתניים אחר נחמן קינן, בן 24, אשר נרשמת דאגה עמוקה לשלומו וקיימת לגביו סכנת חיים מיידית.

קינן נראה לאחרונה ביום שני (10/8/26) בשעה 18:00 בחוף גיא בטבריה, בעת שהיה בדרכו לעיר צפת, ומאז נעלמו עקבותיו. תיאורו של הנעדר גיל: 24. גובה: 1.72 מטרים. מראה כללי: עור בהיר, עיניים חומות וזקן שחור. משקפיים: מרכיב משקפיים עם מסגרת מתכת דקה. לבוש: לבוש חב"די הכולל סיכת משיח. הציבור נקרא לפקוח עיניים ולהפיץ את תמונתו. כל היודע דבר על מקום הימצאו או מידע שיכול לסייע באיתורו, מתבקש לפנות בדחיפות למוקד ידידים בטלפון 1230 (ללא כוכבית) מכל טלפון, או למוקדי המשטרה.