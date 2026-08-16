מגישת הטלוויזיה הפופולרית חוזרת למסך

מגישת הטלוויזיה פאולה רוזנברג חוזרת לתפקיד קבוע על המסך ותוביל תוכנית מלווה לריאליטי "דאבל על הכסף" בכאן 11, כך דווח היום (ראשון) ב'mako'.

רוזנברג כמעט ולא נראתה על המסך תקופה ארוכה. במשך שנים הגישה רוזנברג לצד בעלה, ליאון רוזנברג, את התוכנית היומית "פאולה וליאון" בקשת 12. מאז 7 באוקטובר היא כמעט ולא הופיעה על מסך הטלוויזיה, ולאחר שתוכניתם המשותפת ירדה מהמסך עברו השניים להתגורר עם משפחתם בקפריסין.

בשנים האחרונות היא התארחה מספר פעמים ב"מה שתגידו" של התאגיד ובפאנל תוכנית האקטואליה "הישראלים" של ערוץ I24NEWS, וכעת עם מינויה לתפקיד החדש היא צפויה להגיש לראשונה תוכנית קבועה מאז פרוץ המלחמה