ביטוח לאומי בבשורה משמחת: מאות שקלים ישר לחשבון

( שאטרסטוק )

בשורה למאות אלפי משפחות בישראל: המוסד לביטוח לאומי ישלם ביום חמישי הקרוב (ה-20 בחודש) את קצבת הילדים החודשית. הקצבה נועדה לסייע למשפחות בהוצאות השוטפות של גידול הילדים, והיא משולמת לכל משפחה החיה בישראל שיש לה ילדים עד גיל 18.

בביטוח הלאומי מדגישים כי הקצבה משולמת ללא קשר לרמת ההכנסות של המשפחה. כמו כן, ברוב המקרים אין צורך בהגשת בקשה מיוחדת: הקצבה משולמת באופן אוטומטי (כחודש לאחר הלידה), על פי המידע המועבר ישירות מבתי החולים.

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כמה תקבלו?

סכום הקצבה החודשית אינו אחיד ונקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה ומיקומם

הילד הראשון: 173 שקלים בחודש.

הילד השני, השלישי והרביעי: 219 שקלים בחודש עבור כל ילד.

החל מהילד החמישי ואילך: 173 שקלים בחודש.