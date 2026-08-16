בגיל 41: כריסטיאנו רונאלדו בהצהרה דרמטית

( שאטרסטוק )

רעידת אדמה בעולם הספורט: אחד מחלוצי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, כריסטיאנו רונאלדו, מפיל פצצה ומצהיר בריאיון למגזין 'ווג' (Vogue) כי הקריירה המפוארת שלו מתקרבת לסיומה המוחלט. "זו כנראה תהיה השנה האחרונה שלי בכדורגל", אמר הכוכב הפורטוגלי בריאיון החשוף, והתייחס ליום שאחרי תליית הנעליים: "יש לי את כל העתיד כבר מתוכנן, ואני רוצה לעשות הרבה דברים. בכל זאת – אלו היו 25 שנים של הרבה הקרבות".

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ההודעה של רונאלדו מגיעה לאחר קריירה אדירה שנפרסה על פני רבע מאה, במסגרתה זכה בחמישה תוארי כדור הזהב, חמישה גביעי ליגת האלופות, אליפויות באנגליה, בספרד ובאיטליה, ואף הוביל את נבחרת פורטוגל לזכייה היסטורית ביורו. כעת, כשהוא חתום על פרק מפואר נוסף בקריירה בסעודיה, נראה כי הפורטוגלי מכין את הקרקע לשלב הבא והאזרחי בחייו.