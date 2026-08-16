חזי נחמה מצטרף לפוליטיקה; זו המפלגה בה יתמודד

אל"מ חזי נחמה ( צילום: יונתן זינדל )

עכשיו זה רשמי: אל"מ במיל' חזי נחמה, ממחברי 'תוכנית האלופים' להכרעת חמאס, מצטרף למפלגתו של גלעד ארדן.

במהלך המלחמה הושעה משירות מילואים, בשל ביקורת נוקבת שמתח על אי ההכרעה באופן ניהול המלחמה. בשירות הקבע שלו שימש נחמה בין היתר הן כלוחם בסיירת מטכ״ל, כמפקד ביחידת מגלן, כמפקד סיירת גבעתי, מפקד קורס קצינים, מח"ט מנשה ומח"ט אלכסנדרוני. לפני כשנה, נטרל נחמה בגבורה מחבל שביצע פיגוע דריסה סמוך לצומת אל חאדר בכביש 60.

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לאחר הדחתו אמר נחמה בתקיפות: "צה"ל עבר מהכרעת האויב להרתעת האויב". "במקום להילחם, ניסינו להפחיד את האויב". לדבריו, "צה"ל והדרג המדיני קיבלו החלטות כושלות, ולדעתי התחקיר של 7 אוקטובר צריך להתחיל מהיום שבו סיימנו את מבצע 'צוק איתן' באמירה ברורה 'ניצחנו' - כשלא ניצחנו באמת.

לא פעלנו להכרעת האויב וזה פגע בנו. 7 באוקטובר קרה, בין השאר, כי צה"ל עבר לתפיסת הרתעה במקום הכרעה". נחמה תהה עוד: "מה המסר שהיה לחיזבאללה כשיצאנו מלבנון בשנת 2000, אחרי שהם פגעו בנו ולכן התקפלנו שם כדי לא לסכן עוד חיילים?". הוא טען כי בארגון הטרור השיעי אכן "הבינו את המסר", שאינו לטובת ישראל כלל.