נסיון המרד בליכוד: זה האיש שניסו להמליך במקום נתניהו

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), התייחס היום (ראשון) בשיחה עם גדי נס ברדיו צפון 104.5FM לטענות בדבר ניסיונות להדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו מתוך המפלגה, ובין היתר לטענות שנגעו לשר ניר ברקת. "היו ניסיונות בעבר להפיל את נתניהו, אבל בליכוד לא. כן שמעתי בעבר מחברים בליכוד", אמר ואטורי בפתח הדברים. לדבריו, בעבר כבר נרשמו מהלכים דרמטיים עוד יותר בתוך השורות: "היו סיפורים יותר גדולים, כמו הניסיון להמליך את איווט ליברמן בליכוד תוך כדי הקדנציה".

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הדברים של ואטורי נאמרים על רקע ההיערכות הגוברת בתנועת הליכוד לקראת הפריימריז, והחשש הגובר בסביבת נתניהו מהתרחישים ביום שאחרי הבחירות הפנימיות. בסוף השבוע פורסם ב"מעריב" כי בסביבת ראש הממשלה מנסים לצמצם מראש את הסיכון שחברי כנסת מכהנים שיידחקו למקומות לא ריאליים ברשימה, יהפכו למוקד של התארגנות פוליטית נגדו.