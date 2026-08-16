מסר לקושנר? תקיפה שנייה ברצועה תוך שעה

ראש הממשלה נתניהו ( פלאש90 )

ברצועה מדווחים על תקיפה אווירית עוצמתית וחריגה, השנייה בשעה האחרונה, זאת לאחר הפוגה של ימים ארוכים וירידה משמעותית בתקיפות הישראליות ברצועה בעקבות לחץ אמריקאי.

ראשית בוצעה תקיפה באזור חאן יונס, כנגד התכנסות של מספר גורמים, התקיפה האווירית החריגה פצעה לפחות שבעה, אחד מהם במצב אנוש. וכעת באופן חריג אף יותר, הוציא לפועל חיל האוויר תקיפה נוספת תוך פחות משעה, לאחר הפוגה משמעותית באש ברצועה מצד ישראל. מוקדם יותר יצאה לפועל תקיפה אווירית כנגד מטרה במחנה האוהלים א-סלטאן מחמד, ליד בית החולים הכוויתי במרחב המואסי.

לפני זמן קצר בוצעה תקיפה אווירית נוספת, על פי העזתים כלי טיס שיגר טיל שפגע בבניין באזור נוסיראת.

מדובר צה"ל נמסר כך: "צה"ל תקף שני מחבלים מארגוני הטרור גא"פ וחמאס. המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום".

אך ייתכן כי העיתוי לתקיפות איננו מקרי, כאשר שליחו של הנשיא טראמפ ויד ימינו לקידום התוכנית לרצועה נמצא במרחק לא רב מעזה, בסדרת פגישות בנושא בקהיר, משם צפוי קושנר להמריא לישראל.