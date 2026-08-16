האיראנים חושפים: מנהלים את החזית בלבנון נגד ישראל

יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, חשף בנאום כי איראן נותרת מחויבת לחיזבאללה ולשים את ידה על העליונה בחזית הלבנונית, ואף חשף עד כמה וכיצד איראן היא זו שמכווינה את האש מלבנון לישראל.

קאליבאף הסביר בנאום בבית המחוקקים האיראני: "אני עומד על קשר ישיר עם חיזבאללה, כולל שיחות אישיות עם המפקדים והלוחמים בחזית, אני מכיר כל איש צעיר בקו האש באופן אישי, הם לא יישברו את קו ההתנגדות".

דבריו של הבכיר האיראני מגיעים לאחר דיווחים על מתקפה אינטנסיבית של ישראל על רכב עלי טהאר, שם מתבצרים מחבלי חיזבאללה רבים במה שמתואר כמתחם תת קרקעי אסטרטגי ומשמעותי של ארגון הטרור.

גם ראש הכוחות החמושים של איראן, אמיר חטאמי, התייחס לאירוע בדברים דומים: "אנו לא ניסוג עד שהארצות הברית וישראל יובסו באזור, דרישות איראן ימולאו, והאויב ייכנע, לא נקבל הסלמה בלבנון כנגד אחיינו".