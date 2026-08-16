הנבחרת של יוסי דגן: אלה המומלצים בפריימריז בליכוד

יום לפני הפריימריז בליכוד, קבוצת "הליכוד שלי", בהובלת ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יוני הישראלי ויעקב וינברגר, פרסמה היום (ראשון) את רשימת המועמדים שעליהם היא ממליצה לכ-8,000 מתפקדיה.
הקבוצה, המגדירה את עצמה כקבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד, מבקשת להשתמש בכוחה כדי לקדם ברשימת המפלגה מועמדים שתומכים בהתיישבות ובהחלת הריבונות ביהודה ושומרון.
ראשי הקבוצה הזכירו למתפקדים את המהלכים שקידמו בעבר: ״בזכות הכוח שלנו כקבוצה, כאגרוף אחד, כבר הוכחנו שאנחנו יכולים לשנות מציאות. בלמנו יוזמות מסוכנות, הבאנו למהפכת הכבישים העוקפים ביו״ש, דחפנו לשבירת הקפאות, הקמנו ישובים חדשים וביטלנו את חוק ההתנתקות״.
לקראת ההצבעה הבהירו: "המטרה והמשימה שלנו מחר היא להבטיח שבכנסת הבאה תהיה נבחרת חזקה ואידיאולוגית שתייצג אותנו נאמנה ותילחם על היעדים המרכזיים המשותפים שלנו: תנופת התיישבות בארץ ישראל, והחלת הריבונות ביהודה ושומרון".
לדברי הקבוצה, הבחירה במועמדים לא התבססה על הקמפיינים שניהלו, אלא על פעילותם לאורך הקדנציה. שלושת הקריטריונים שנבחנו היו נאמנות לארץ ישראל גם ברגעי משבר, עמידה משותפת במאבקים בצומתי הכרעה ושותפות בשטח, הכוללת זמינות ועבודה מעשית.
בקטגוריית ״התמיכה הגבוהה ביותר״ נכללו: אמיר אוחנה, זאב אלקין, בועז ביסמוט, עמית הלוי, מיקי זוהר, יריב לוין, עידית סילמן, אתי חוה עטיה, יואב קיש, אריאל קלנר, מירי רגב, קטי שטרית ועמיחי שיקלי.
בקטגוריית "תמיכה משמעותית" נכללו: אלי כהן, גילה גמליאל, חנוך מילביצקי ושלמה קרעי.
כדי לפזר את כוח ההצבעה בין המועמדים, "הליכוד שלי" אינה מעבירה לכל מתפקד רשימה זהה. במקום זאת הכינה הקבוצה מספר רשימות שונות, שבכל אחת מהן 12 מועמדים בדיוק.
כל אחד מ-8,000 המתפקדים צפוי לקבל מהרכז או מהמוקד הטלפוני רשימה אישית להצבעה. ראשי הקבוצה קראו להם להיצמד אליה: ״אנא הצביעו בדיוק לפי הרשימה שקיבלתם, זה מה שנותן לנו את הכוח!״.