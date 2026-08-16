הנבחרת של יוסי דגן: אלה המומלצים בפריימריז בליכוד

יום לפני הפריימריז בליכוד, קבוצת "הליכוד שלי", בהובלת ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יוני הישראלי ויעקב וינברגר, פרסמה היום (ראשון) את רשימת המועמדים שעליהם היא ממליצה לכ-8,000 מתפקדיה.

הקבוצה, המגדירה את עצמה כקבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד, מבקשת להשתמש בכוחה כדי לקדם ברשימת המפלגה מועמדים שתומכים בהתיישבות ובהחלת הריבונות ביהודה ושומרון.

ראשי הקבוצה הזכירו למתפקדים את המהלכים שקידמו בעבר: ״בזכות הכוח שלנו כקבוצה, כאגרוף אחד, כבר הוכחנו שאנחנו יכולים לשנות מציאות. בלמנו יוזמות מסוכנות, הבאנו למהפכת הכבישים העוקפים ביו״ש, דחפנו לשבירת הקפאות, הקמנו ישובים חדשים וביטלנו את חוק ההתנתקות״.

לקראת ההצבעה הבהירו: "המטרה והמשימה שלנו מחר היא להבטיח שבכנסת הבאה תהיה נבחרת חזקה ואידיאולוגית שתייצג אותנו נאמנה ותילחם על היעדים המרכזיים המשותפים שלנו: תנופת התיישבות בארץ ישראל, והחלת הריבונות ביהודה ושומרון".

לדברי הקבוצה, הבחירה במועמדים לא התבססה על הקמפיינים שניהלו, אלא על פעילותם לאורך הקדנציה. שלושת הקריטריונים שנבחנו היו נאמנות לארץ ישראל גם ברגעי משבר, עמידה משותפת במאבקים בצומתי הכרעה ושותפות בשטח, הכוללת זמינות ועבודה מעשית.