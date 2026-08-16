צוות i24NEWS הותקף באלימות באירלנד: "גרם לחתך מדמם בראשו". צפו

כתב i24NEWS, יונתן רוה, והצלם נדב אבס, הותקפו בעת צילום כתבה על אנטישמיות בבלפסט. הצלם נפצע בראשו מכוס זכוכית שנזרקה לעברו. התקרית אירעה בשבוע שעבר, ומאז יצאו השניים מאירלנד ושבו ארצה. במהלך צילומי הכתבה שעסקה באנטישמיות באירופה, ראיינו אנשים במתחם ברים בעיר.

בשלב מסוים אדם זועם שהבין שהצוות מישראל התערב בצילומים וניסה לקחת את ציוד הצילום. משלא הצליח, הפריע להמשך הצילומים, עשה תנועות מגונות למצלמה והצילומים הופסקו. הצוות ניסה להרגיע ולהתרחק מהמקום, אך התוקף התקרב בצורה מאיימת לעבר הצלם.

בשלב זה קראו השניים לעזרת אנשי הביטחון של הברים הסמוכים, התוקף לקח כוס בירה גדולה, זרק אותה בעוצמה על הצלם וגרם לחתך מדמם בראשו. הצוות עזב את המקום, לא נדרש לטיפול רפואי נוסף ושלומם של השניים טוב.

יונתן רוה מסקר בהרחבה בחודשים האחרונים את האנטישמיות הגוברת בעולם, וצילם עד כה פרויקטים מיוחדים בנושא בספרד ובניו יורק, ששודרו במהדורה המרכזית של i24NEWS, ובערוצי i24NEWS הבינלאומיים ברחבי העולם.

זוהי הסדרה התיעודית השלישית של רוה בנושא, והיא תשודר בשבועות הקרובים במהדורה המרכזית של i24NEWS (ערוץ 15 בשלט).