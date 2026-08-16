יש אנשים שצמאים באוגוסט לא רק למים אלא גם לידע. אותם אנשים מחפשים נואשות מה לעשות בחודש בו המוח נמצא בקביעות במצב המתנה לאתגרים המתחדשים בכל שנה בחודש תשרי. בחודש החגים עסוק הראש היהודי בתפילות ארוכות ורוויות כיבודים ומתחים בבתי הכנסת ואחריהן סעודות חג ארוכות לא פחות עם קרובי משפחה רחוקים, שבאים להשלים פרטים על מבוגרים וצעירים באופן שגורם לאחרונים לצעוק לאבינו מלכנו "הושיעה את עמך".
לעומת זאת, באלול בלוח העברי ובאוגוסט בלוח בנייד עדיין מחפשים מה לעשות רוב היום, ומחקר קצר על פיוט סליחות זה רעיון מקורי שאפשר בקלות לבצע בבית בלי לצאת לחום הכבד או בארצנו ההפכפכה לגשם השוטף.
מדהים לגלות שגם לפיוט "בן אדם מה לך נרדם" אין מחבר רשמי ובכל מקום שנבדק ונסרק עד היום אודות מקורו נתקלו המחפשים בשם המחבר : “לא ידוע". לא מובן איזו סיבה יש להורים לקרוא לילד "לא" (אלא אם כן הם טיפוסים מאד שליליים שאינם מאמינים ביכולתו להפוך לטיפוס חיובי), וגם "ידוע" זה לא שם משפחה ידוע לכל.
וברצינות, ממש כמו הפיוט שמקורו בתור הזהב של יהדות ספרד "אדון הסליחות", גם לפיוט הנודע והאהוב "בן אדם"(מה לך נרדם), אין בן-אדם בעל שם שחי בעבר שרמז את שמו בראשי הבתים, וגם אין מישהו שרשם לדורות הבאים בתחתית המסמך בו נכתב נוסח הפיוט המקורי את שמו וחתימתו ואפילו לא בראשי תיבות.
כולם שרים ומתעוררים
מה שידוע על הפיוט "בן אדם מה לך נרדם" הוא שמקורו בספרד בימי הביניים ככל הנראה תחת שלטון נוצרי או מוסלמי, והניגון המוכר שדבק בו הוא בסגנון ספרדי-ירושלמי שאינו מיועד לחזן מוביל לבד אלא לשליח ציבור וקהל ששרים יחד את כל הפיוט מתחילתו עד סופו.
תעלומה נוספת בפיוט זה המעורר את האדם לתשובה מהתרדמה שנפלה עליו מכובד חטאיו, היא זהותו של האחראי ללחן שסווג תחת ההגדרה הכללית במקרה של מחבר נעלם: “עממי". אז למרות שיש הרבה מלחינים בשם זה כי לא נמצא ליצירה מלחין בעל שם מקורי אמיתי, הלחן של הפיוט המוכר עובר מדור לדור ואין איש תוהה מי האחראי למקור.
פרטים קטנים על פיוט גדול
- לפיוט "בן אדם מה לך נרדם" ביצועים רבים והבולטים שבהם שנאמנים ללחן המוכר ולטקסט המקורי שמחברו לא ידוע הנם של הזמרים אביהו מדינה, דוד ד'אור, חיים ישראל ואביב אלוש.
- יוצרים רבים שאבו השראה מהנוסח המקורי הנאמר בסליחות ובהם הזמר החסידי עמרי בן עקיבא והזמרת אודיה שכתבו כל אחד שיר ושמו "בן אדם" עם מילים מקוריות בהשראת הפיוט.
- הפיוט "בן אדם" מבוסס על קריאת ההשכמה הלא עדינה של רב החובל ליונה הנביא: "מה לך נרדם, קום קרא אל אלוקיך". הפיוט כולל ביטויים מוכרים מתפילות הימים הנוראים שהבולטים שבהם הם "שפוך שיחה", “שמך יודעי", והשורה באמצע הפיוט ובסופו: "לך ה’ הצדקה, ולנו בושת הפנים".