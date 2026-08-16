יש אנשים שצמאים באוגוסט לא רק למים אלא גם לידע. אותם אנשים מחפשים נואשות מה לעשות בחודש בו המוח נמצא בקביעות במצב המתנה לאתגרים המתחדשים בכל שנה בחודש תשרי. בחודש החגים עסוק הראש היהודי בתפילות ארוכות ורוויות כיבודים ומתחים בבתי הכנסת ואחריהן סעודות חג ארוכות לא פחות עם קרובי משפחה רחוקים, שבאים להשלים פרטים על מבוגרים וצעירים באופן שגורם לאחרונים לצעוק לאבינו מלכנו "הושיעה את עמך".

לעומת זאת, באלול בלוח העברי ובאוגוסט בלוח בנייד עדיין מחפשים מה לעשות רוב היום, ומחקר קצר על פיוט סליחות זה רעיון מקורי שאפשר בקלות לבצע בבית בלי לצאת לחום הכבד או בארצנו ההפכפכה לגשם השוטף.

מדהים לגלות שגם לפיוט "בן אדם מה לך נרדם" אין מחבר רשמי ובכל מקום שנבדק ונסרק עד היום אודות מקורו נתקלו המחפשים בשם המחבר : “לא ידוע". לא מובן איזו סיבה יש להורים לקרוא לילד "לא" (אלא אם כן הם טיפוסים מאד שליליים שאינם מאמינים ביכולתו להפוך לטיפוס חיובי), וגם "ידוע" זה לא שם משפחה ידוע לכל.

וברצינות, ממש כמו הפיוט שמקורו בתור הזהב של יהדות ספרד "אדון הסליחות", גם לפיוט הנודע והאהוב "בן אדם"(מה לך נרדם), אין בן-אדם בעל שם שחי בעבר שרמז את שמו בראשי הבתים, וגם אין מישהו שרשם לדורות הבאים בתחתית המסמך בו נכתב נוסח הפיוט המקורי את שמו וחתימתו ואפילו לא בראשי תיבות.