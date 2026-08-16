רגע לפני הבחירות: נתניהו חוטף מכה נוספת 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (ראשון) את בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו, שלפיה נאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים.
בהחלטתו הבהיר יו"ר ועדת הבחירות כי ההחלטה אינה משנה את דיני הבחירות בסמוך למועד הבחירות, אלא מבהירה את הדין הקיים ואת תחולתו של סעיף מפורש בחוק הגנת הפרטיות. עוד צוין כי בשנים האחרונות העלו יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית ספקות באשר לחוקיות הנוהג של העברת מידע בדבר זהות המצביעים.
משכך, היה על הסיעות להיערך מבעוד מועד גם לאפשרות שהנוהג ייקבע כאסור, ובכלל זה באמצעות קידום חקיקה שתסדיר את הסוגיה.
לצד זאת, ביקש יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מסיעות הכנסת ומגורמים נוספים שהיו מעורבים בהליך להציע דרכים ישימות שיאפשרו לעודד בוחרים לממש את זכותם להצביע, וזאת תוך שמירה על העקרונות שנקבעו בהחלטה ובפרט על הגנת פרטיותם של הבוחרים.
לאחר שעיין בהצעות שהוגשו, וכחלק מהמחויבות של הוועדה לשקיפות מלאה, קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית, ארבע פעמים לפחות ביום, את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ.
עוד נמסר כי הנתונים יהיו זמינים לכל הרשימות באופן שווה, ויאפשרו להן לפעול להמרצת בוחרים ולהגברת שיעורי ההצבעה, מבלי לחשוף מידע בדבר זהותם של מי שהצביעו.
מדובר בנתונים מצרפיים בלבד, שאינם מאפשרים לזהות אם אדם מסוים הצביע, ובכך מאפשרים לשלב בין הצורך לאפשר לרשימות לפעול להמרצת בוחרים לבין החובה לשמור על פרטיותם של אזרחי ישראל ועל טוהר הליך הבחירות.
"דחה את בקשת הליכוד" נתניהו חושב שהחוק לא חל עליו! רק העסקנים במפלגה מרוויחים מצפצוף על הפרטיות שלנו!