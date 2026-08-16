רגע לפני הבחירות: נתניהו חוטף מכה נוספת 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (ראשון) את בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו, שלפיה נאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים.

בהחלטתו הבהיר יו"ר ועדת הבחירות כי ההחלטה אינה משנה את דיני הבחירות בסמוך למועד הבחירות, אלא מבהירה את הדין הקיים ואת תחולתו של סעיף מפורש בחוק הגנת הפרטיות. עוד צוין כי בשנים האחרונות העלו יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית ספקות באשר לחוקיות הנוהג של העברת מידע בדבר זהות המצביעים.

משכך, היה על הסיעות להיערך מבעוד מועד גם לאפשרות שהנוהג ייקבע כאסור, ובכלל זה באמצעות קידום חקיקה שתסדיר את הסוגיה.