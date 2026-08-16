השר לשעבר מהליכוד חוזר לפוליטיקה: "נתניהו ביקש ממני לחזור"

שר התקשורת לשעבר איוב קרא (הליכוד) שוחח עם גדי נס ברדיו צפון 104.5fm, וחשף את הנימוקים מאחורי החלטתו להתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד, לצד התייחסות לפעילותו הביטחונית והמדינית בשנים האחרונות.

"קודם כול, לא הייתי רק בעסקים, אני עורך דין בין-לאומי, אבל הסיפור הוא שמדינת ישראל קודמת להכול", אמר השר לשעבר קרא בפתח השיחה. "התבקשתי על ידי הנהגת הליכוד לחזור, כי בזמנו התפטרתי מהממשלה והמשכתי לעסוק בהרבה עניינים במזה"ת ולחבר את מערכת הביטחון. בגלל האתגרים על הפרק והעשייה הטובה אחרי שבעה באוקטובר, נעשתה עבודה גדולה על ידי הממשלה".

קרא התייחס לחופש הפעולה שמהנו ממנו בשנים שבהן נפלט מהמערכת הפוליטית: "היה לי טוב פי אלף לפני הבחירות לפריימריז. לא הייתי צריך אישור לפעול לפני כן בלבנון, בלוב או בעיראק. כיף לי שאני עושה מה שאני רוצה, אבל מי שרצה שאחזור יודע למה. לחצו אותי השרים וחזרתי, ואני נמצא לטובת המדינה. אני רץ ברשימה הארצית ונמצא באווירה שאפילו כשהייתי שר לא הייתה כזו – אני מרגיש חיבוק מהחברים".