הותר לפרסום: זה הזמר שנעצר בחשד להטרדת בת זוגו לשעבר

הותר לפרסום היום (ראשון) כי הזמר שנחקר באזהרה בחשד לאיומים ולהטרדת בת זוגו לשעבר, הוא שמעון בוסקילה.

על פי הדיווח של לי עייש ב-i24, ביום שישי הוא זומן לחקירה באזהרה, בעקבות חומרת האיומים וההטרדות שהציגה בת זוגו לשעבר במסגרת תלונתה. במהלך אותו יום נערך עימות בין השניים. בתום החקירה שוחרר הזמר בתנאים מגבילים.

השניים נפרדו לאחרונה, ולפי החשד, מאז הפרידה שלח הזמר לבת זוגו לשעבר הודעות רבות בעלות אופי מטריד ומאיים. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי האיומים אינם ברף הגבוה ביותר.

ביום שישי כאמור, זומן הזמר לחקירה והגיע לתחנה ביוזמתו. בשעות הערב נערך עימות בין השניים, ובמהלכו כל אחד מהם דבק בגרסתו. בתום החקירה שוחרר הזמר בתנאים מגבילים.