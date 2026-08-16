המהלך הסעודי הצליח: החות'ים במשבר עמוק

גורמים בכירים בארגון הטרור החות'י מדווחים כי חזית הלחימה החדשה עם סעודיה מסבה נזק משמעותי, כאשר הארגון עדיין מתאושש מהמכות שחטף לאורך השנתיים האחרונות גם מארצות הברית וגם מישראל.

על פי דיווחים ערביים מגורמים יודעי דבר, החות'ים נמצאים במשבר כוח אדם עמוק לאחר שורת תקיפות משולבות וקטלניות של סעודיה, שבוצעו ככל הנראה בסיוע אמריקאי, ונראה כי ארגון הטרור התימני החליט ללמוד משהו מהדוב הרוסי בכל הקשור למילוי חורים בכוח האדם בשורותיו.

השלטונות החות'ים החלו להציע שחרורים המוניים ומיידים מהכלא אל כל אדם שיצטרף לשורות הארגון, לא משנה מה או עד כמה חמורים היו פשעיו.

בכירים עם הבנה בארגון מסרו כי זהו אחד מסימני השחיקה הרבים שניתן לתאר אל כוחו של הארגון, שנגרמים בעקבות מאמץ אזורי מכוון להחלשתו וייתכן בקרוב, גם להפלתו.