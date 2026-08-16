אילה חסון בהלם: "זה אירוע מטורף"

סערה חדשה סביב פרשת שדה תימן: העיתונאית אילה חסון תקפה בחריפות בראיון לרדיו גלי ישראל (בתכנית "פתחי וזמרי בעם") את האפשרות של עסקת טיעון עבור הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, והגדירה את הדיווחים בנושא כבלון ניסוי מסוכן.

"אני מודאגת מבלון הניסוי הזה שהוא ניסיון להכשיר את השרץ", אמרה חסון בראיון. "נשאלת השאלה האם היא מחזיקה בהם. האלופה תומר ירושלמי הודתה שהיא שיקרה את בג"ץ, הודתה שהיא ואנשיה הדליפו את הפרשייה המפוברקת הזו לערוץ 12. היקף הנזק המטורף בעולם הוא חסר תקדים".

מהרדיו נשמעה גם ביקורת חריפה מצד איש התקשורת יותם זמרי, הגדיר את האירועים במילים קשות: "הפרשה הזו היא פרשת בגידה. כשאלופה בצה"ל אחראית על הפצת עלילת דם כזו זו בגידה במדינה, בטח בזמן מלחמה".

חסון התייחסה לדבריו של זמרי והבהירה את גודל השבר הציבורי והמערכתי, תוך שהיא מותחת ביקורת נוקבת גם על גורמי החקירה: "כל אחד יגדיר זאת איך שהוא רוצה, אבל זה קודם כול מעילה מטורפת באמון המדינה והצבא בכל האירוע הזה. חייבים להזכיר את כל אלה שמחפים, החל מהחקירה הרשלנית של בועז בלט שקציני משטרה בזים לו".