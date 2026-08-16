רכש חדש לאלופה: יונס מלדה חתם בהפועל באר שבע

יונס מלדה במדי הפועל באר שבע ( צילום: דוברות הפועל באר שבע )

הפועל ״ויקטורי״ באר שבע הודיעה היום (ראשון) על החתמתו של יונס מלדה לשלוש העונות הקרובות. מלדה מגיע לאלופת המדינה ממכבי תל אביב ויצטרף באופן מיידי לסגל הקבוצה לקראת המשימות הקרובות.

מלדה ייכלל בסגל של באר שבע לצמד המשחקים מול אלופת אזרבייג׳ן, סבאח. בכך יעמוד השחקן לרשות הצוות המקצועי כבר במסגרת ההתמודדות הקרובה. המועדון קיבל את פניו של השחקן במסר קצר: ״ברוך הבא! יונס מלדה חתם ל-3 עונות בהפועל 'ויקטורי' באר שבע״. לפני שהצטרף למכבי תל אביב שיחק מלדה בשתי קבוצות בבלגיה, מכלן וגנט. קודם לכן שיחק במכבי נתניה. בנוסף לקריירה שלו במועדונים, הוא רשם עד כה שתי הופעות במדי נבחרת ישראל.

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לאחר השלמת החתימה התייחס מלדה למעבר לאלופת המדינה והודה לאנשי המועדון על האמון שקיבל.

״שמח ונרגש להצטרף לאלופת המדינה ומודה לצוות המקצועי על האמון בי״, אמר.

מלדה הוסיף כי הוא מודע למשימות שממתינות להפועל באר שבע ולציפיות ממנו במסגרת הקבוצה החדשה: ״עומדת בפני המועדון מטרות חשובות מאוד, ויחד עם חבריי החדשים, נעשה הכול על מנת להשיג כל אחת ואחת מהן״.

החתימה לשלוש עונות מסמנת את תחילתה של תקופה חדשה עבור מלדה, לאחר ששיחק בישראל ובבלגיה. כעת הוא עובר ממכבי תל אביב להפועל באר שבע ומצטרף לסגל האלופה.

המשימה הראשונה שעבורה יוכל לעמוד לרשות הקבוצה היא צמד המשחקים מול סבאח. מלדה ינסה להשתלב במהירות עם חבריו החדשים ולסייע לבאר שבע לעמוד במטרות שעליהן דיבר מיד לאחר החתימה.