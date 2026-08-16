קצינה בכירה חושפת: כך אותרו מלי וליאל יהלומי

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

ראש חוליית אינטרפול במשטרת ישראל, טלי בנקין, חשפה היום (ראשון) ברדיו 'קול ברמה' פרטים חדשים על המבצע לאיתורן של מלי וליאל יהלומי.

"זו היתה פעילות חובקת עולם", אמרה בנקין. "בהתחלה הנחת העבודה היתה כי מדובר בחטיפה, אך ככל שהתקדמנו בחקירה הבנו שמדובר באירוע שתוכנן מראש וכי מדובר אירוע היעלמות". היא נשאלה מדוע הוצא צו איסור פרסום בפרשה ואמרה: "היו לא מעט פרטים מוכמנים שלא יכלנו לחשוף אותם. מהרגע שהיינו בטוחים כי מדובר באירוע היעלמות, ניסינו להרגיע את הרוחות ולמנוע מגל הפייק ניוז להשפיע על המצב בארץ".

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פה עברה בנקין לתאר כיצד השתיים אותרו בארגנטינה. תחילה היא הפתיעה ואמרה: "כבר לפני מספר ימים קיבלנו אינדיקציה שהשתיים נמצאות בדרום אמריקה.

נציג יורופול נסע לשם. וניהל משם חקירה מול נציגי המשטרות שלנו באירופה, וברגע שהתרחש המעבר לדרום אמריקה, העברנו לשם את מרבית הכוחות והחלנו לנהל מצור ואז התרחש הבינגו שמצאנו אותן.

דאגנו להן מאוד ורצינו לוודא שהשתיים הגיעו לדרום אמריקה לפי רצונן, שלא כפו עליהן את הנסיעה הזו. הן אמרו לנו שהיה להן רצון להיעלם, אני לא יכולה לחשוף את המניע כי הוא פרטי, וזו הסיבה בעצם ששחררנו אותן לדרכן. הקשר איתן הסתיים".

בנוסף היא אמרה כי "הרבה כסף מדינת ישראל הוציאה בחיפושים".