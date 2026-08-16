מהלך עוקף נתניהו: קושנר ייפגש עם משלחת חמאס

שליחו למזרח התיכון, חתנו, ואיש אמונו של הנשיא טראמפ ג'ראד קושנר צפוי להגיע בקרוב אל המזרח התיכון, כחלק מסבב שיחות לגיבוש הסכמות לקראת המשך תוכנית טראמפ לעזה.

על פי גורמים אזוריים, קושנר צפוי להיפגש קודם כל עם משלחת של בכירי ארגון הטרור חמאס בקהיר, אפילו לפני פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו.

קושנר נחת לפני זמן לא רב בקהיר, כחלק ממסע שיחות אזורי לקידום יישום הסכם טראמפ ברצועה, ונפגש עם הנשיא המצרי א-סיסי, ועל פי אותם דיווחים לפני המראתו לישראל ייפגש גם עם בכירי חמאס, ייתכן כחלק מאיתות לישראל או מאמץ להגיע לשיחה עם נתניהו עם הסכמות מגובשות מבעוד מועד.