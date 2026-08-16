בנט באזהרה חמורה: "אין זמן; זו פצצה מתקתקת"

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע היום (ראשון) ליישוב כרמית, והזהיר מפניי הנשק הלא חוקי שמציף את המדינה.

בדבריו הוא אמר: "בזמן שאנחנו עומדים כאן היום, מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים מאיימים על הביטחון של אזרחי ישראל. זאת פצצה מתקתקת. אנחנו נגדיר את מחדל הברחות הנשק כטרור - ונלחם בו כמו שממגרים טרור". עוד הוא הוסיף: "אנחנו נגדיר את מחדל הברחות הנשק כטרור - ונלחם בו כמו שממגרים טרור. כמויות אדירות של נשק בלתי חוקי, שמסכן את כל אזרחי ישראל יהודים וערבים כאחד. כדי לתקן את זה דרושות הרבה פעולות, אבל כולן מתחילות בהחלטה מנהיגותית אחת:

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להפסיק להתייחס למחדל הברחות הנשק הבלתי חוקי כבעיה פלילית, ולהגדיר אותו כאיום בטחוני לאומי, טרור לכל דבר. מי שמתייחס לזה כאירוע פלילי – שבוי בקונספציה. אנחנו נשבור את הקונספציה הזו ונגדיר נשק בלתי חוקי כטרור. אין לנו זמן לבזבז. לישראל לא דרושה עוד עבודת מטה או עוד וועדות מייעצות. נדרשת תפיסה מבצעית אגרסיבית של שילוב זרועות, ותוכנית פעולה ברורה".

לסיום הבטיח בנט: "אנחנו נמסד נוהל "סגר וסיכול" - על בסיס כל אינדיקציה מודיעינית של שב"כ, אמ"ן או משטרת ישראל לגבי מתחם, מרחב, שכונה, בית או ציר הברחה – יוכרז המרחב באופן מידי כשטח משטרתי בטחוני סגור. נכניס לתוכו את צה״ל, השב״כ, מג״ב ומשטרת ישראל, נחרים את הנשק הלא חוקי והעבריינים יענשו כפעילי טרור".