בשווי 70 מיליון דולר: ברצלונה וריאל בקרב על ילד הפלא

ריאל מדריד וברצלונה, נאבקו על השחקן (מתוך שאטרסטוק) ( (מתוך שאטרסטוק) )

שלוש הקבוצות הגדולות בספרד עוקבות היום (ראשון) אחר אחד הכישרונות הבולטים בכדורגל ההולנדי: קיס סמיט, קשר בן 20 של אלקמאר, עשוי להפוך לאחד השמות המרכזיים בשוק ההעברות, כאשר מחירו מוערך בכ-70 מיליון דולר.

סמיט נמצא על הרדאר של ריאל מדריד, ברצלונה ואתלטיקו מדריד. הקשר בוחן את עתידו בעזרתו של סוכן העל ז׳ורז׳ מנדש, ובעוד שגם קבוצות מהפרמייר ליג מגלות בו עניין, היעד המועדף עליו הוא הליגה הספרדית.

קיס סמית ( צילום: שאטרסטוק )

הכישרון ההולנדי פרץ לתודעה כבר ב-2023, כשהיה אחד השחקנים המובילים של אלקמאר בדרך לזכייה בליגת האלופות לנוער. במהלך הקמפיין הדיחה הקבוצה ההולנדית את ריאל מדריד ברבע הגמר והנחילה לקבוצתו של אלברו ארבלואה את הפסדה היחיד בטורניר.

סמיט וארנסט פוקו, שמשחק כיום בבאייר לברקוזן, היו מהשחקנים הבולטים של אלקמאר באותה עונה. מאז הפך סמיט לשחקן קבוע בקבוצה הבוגרת והמשיך למשוך את תשומת לבם של המועדונים הגדולים באירופה.

אתלטיקו מדריד כבר ניסתה לצרף אותו בחלון ההעברות של החורף הקודם, אך הנהלת אלקמאר סירבה לאשר את העסקה. מאז צירפה אתלטיקו את מורטן היולמנד, שחקן בעל מאפיינים דומים, אך בעל אופי הגנתי יותר.

עוד באותו נושא נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה במרתון חדשות סרוגים

ברצלונה מתעניינת בסמיט, אך בשלב זה מרכזת את מאמציה בניסיון לצרף את רודרי. בריאל מדריד רואים את הסגל כמושלם, כל עוד לא יהיו עזיבות. למרות זאת, שמו של ההולנדי נמצא ברשימת המעקב של המועדון לצד מועמדים נוספים.

היתרונות המרכזיים של סמיט הם יכולתו לשחק בשתי הרגליים, להשתלב במספר עמדות בקישור ולפרוץ את קווי היריבה באמצעות משחק צירופים עם חבריו.

למרות הביקוש, סמיט אינו פוסל להישאר עונה נוספת באלקמאר. אפשרות נוספת שנבחנת היא המשך התפתחותו בהולנד תוך סיכום מראש על מעבר לקראת עונת 2027/28.

תג המחיר של הקשר עשוי להגיע לכ-70 מיליון דולר. מדובר בסכום נמוך משמעותית מכ-111 מיליון הדולר שליברפול עשויה לשלם לקריסטל פאלאס עבור אדם וורטון. כעת נותר לראות איזו מהענקיות תעשה את הצעד הראשון ותנסה להוציא את סמיט מהולנד.