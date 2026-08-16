סולבר מנחית מכה לסמוטריץ' ואוסר עליו לנאום בעצרת

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קיבל היום (ראשון) בחלקה עתירה נגד אירועי ״ג׳ אלול, מצדיעים לדרך״, הנערכים בבנייני האומה לציון יום הילולת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל. במרכז ההחלטה עומדת הופעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ בסרטון שפרסם את האירוע.

בעתירה שהגיש קובי אייזן נטען כי הופעתו של סמוטריץ׳ בסרטון, בתקופת הבחירות ובמסגרת אירוע הממומן מכספי ציבור, יוצרת תעמולה אסורה. לפי ההחלטה, אגף תרבות תורנית בעירייה משתתף במימון האירוע בסכום של 5,942,716 שקל לפחות, וייתכן שאף מממן אותו לבדו. העירייה טענה כי סרטון הפרסום הופק בידי גורם חיצוני. סולברג דחה את משמעות הטענה וקבע כי הופעתו של סמוטריץ׳ בסרטון מציגה אותו כדמות אישית ״ידועה, רצויה ומובילה״, באופן שעשוי להשפיע על הבוחרים ולהצביע על הרשימה שבראשה הוא עומד. מארגני האירוע לא הציגו בפני ועדת הבחירות את התוכנית המלאה, ולכן לא היה ברור אם סמוטריץ׳ או נבחרי ציבור נוספים צפויים להופיע על הבמה. השופט הבהיר כי בתקופת הבחירות מתחזק האיסור על שימוש במשאבים ציבוריים לצורכי תעמולה.

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״באירועים במימון רשות מקומית בימים אלו, אין להתיר הופעה של נבחרי ציבור ומועמדים ממפלגה אחת בלבד; דומה שגם שתיים הן מעט מדי״, קבע סולברג.

עוד הוסיף: ״רק גיוון של דוברים, לא רק דוברים מתוכננים, גם דוברים 'ספונטניים', ממפלגות שונות, רצוי גם מזרמים שונים, יעמעם רושם של תעמולת בחירות חד-צדדית״.

משמעות ההחלטה היא שסמוטריץ׳ לא יוכל לקבל במה פוליטית יחידה באירוע הממומן בידי העירייה, ללא ייצוג של נבחרי ציבור ומועמדים ממפלגות ומזרמים נוספים. סולברג הדגיש כי אין לפרש את הדברים כהזמנה לנאומים פוליטיים מאולתרים, וכי האחריות למנוע תעמולת בחירות מוטלת על המארגנים.

בסיום קבע יו״ר ועדת הבחירות כי העתירה מתקבלת בחלקה, כי סרטון הפרסום יתוקן וכי הובהרו גבולות המותר והאסור בנוגע להשתתפות בכנס. לא ניתן צו להוצאות.