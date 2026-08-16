בית הדין של הליכוד בביקורת חריפה על כ"ץ

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

בית הדין של הליכוד מתח היום (ראשון) ביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כ״ץ, בעקבות הופעות פומביות שלו שנתפסו כחלק מתעמולת הבחירות לקראת הפריימריז במפלגה, למרות שכ״ץ כבר ידע כי הוא משוריין ברשימה.

״יש להצטער על הופעות פומביות שלו שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות בפריימריז, כאשר היה מודע לכך שאין לו צורך יותר בתעמולת בחירות לאור היותו כבר משוריין״, נכתב. בית הדין הוסיף וקבע: ״מדובר בתקלה שמן הראוי היה שלא תקרה״. הביקורת נוגעת לכך שכ״ץ המשיך להופיע באירועים שנקשרו למערכת הבחירות הפנימית בליכוד, אף שלא נדרש עוד להתמודד בפריימריז כדי להבטיח את מקומו ברשימה.

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בדברים רמז בית הדין גם להיעדרותו של שר הביטחון מדיון חשוב של הקבינט המדיני-ביטחוני, שעסק בגזרת עזה. לפי הדברים, בזמן הדיון נסע כ״ץ לחתונות ולאירועים פרטיים הקשורים לקבלן קולות בליכוד ולרב יאשיהו פינטו.

הביקורת אינה מתמקדת רק בעצם ההשתתפות באירועים, אלא גם בעיתוי שלהם. בית הדין הדגיש כי כ״ץ כבר היה מודע לכך שמקומו ברשימה מובטח, ולכן לא היה זקוק להופעות שנתפסו כתעמולת בחירות.

בכך הציב בית הדין זה מול זה את תפקידו של כ״ץ כשר הביטחון ואת פעילותו הפומבית במסגרת הפוליטית הפנימית של הליכוד. הרמיזה להיעדרות מדיון הקבינט מחדדת את חומרת הביקורת, שכן הדיון עסק באותה עת בגזרה הביטחונית בעזה.

לפי בית הדין, גם אם ההופעות התקיימו על רקע מערכת הפריימריז, היה על כ״ץ להימנע מהן לאחר שכבר הובטח מקומו ברשימה. הניסוח החריג, שלפיו מדובר בתקלה שלא הייתה צריכה להתרחש, מבטא ביקורת ישירה על התנהלותו של שר הביטחון.