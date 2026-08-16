דיווח ראשוני: תקלה ארצית בכרטיסי האשראי

דרמה לא קטנה נרשמה היום ברחבי הארץ, לאחר שאזרחים רבים דיווחו בדקות האחרונות על תקלה ארצית נרחבת בסליקת תשלומים בכרטיסי אשראי. התקלה הורגשה היטב ברשתות השיווק, בחנויות ובאתרי האינטרנט, כאשר עסקאות רבות נדחו ולא ניתן היה להשלים את הרכישות.

בצל החששות והספקולציות שגברו ברשתות החברתיות על מתקפת סייבר אפשרית המכוונת נגד תשתיות הפיננסים בישראל, מגיעה צפירת הרגעה מצידה של חברת שבא (שירותי בנק אוטומטיים).

מהחברה נמסר בהודעה רשמית כי זיהו תקלת תקשורת חלקית שהשפיעה לזמן קצר בלבד על הפעילות השוטפת. עוד הבהירו בחברה כי הנושא טופל במהירות והמערכת חזרה לפעילות מלאה כבשגרה.