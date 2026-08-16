טראמפ יכעס? פצועים רבים בתקיפה ברצועה

על פי שורה של דיווחים, צה"ל ביצע תקיפה אווירית ברצועה לפני זמן קצר, עם תוצאות חריגות יחסית. על פי העזתים לפחות 7 פצועים בזירה, כאשר לפחות אחד מהם במצב אנוש.

התקיפה מגיעה בזמן שעל ישראל מופעל לחץ אמריקאי לנצור את התקיפות ולהגביל את כוח האש אשר מופעל ברצועה, גם ביחס לגורמים אשר היו מעורבים ב-7 באוקטובר או מעשים דומים.