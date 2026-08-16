טראמפ יכעס? פצועים רבים בתקיפה ברצועה

על פי שורה של דיווחים, צה"ל ביצע תקיפה אווירית ברצועה לפני זמן קצר, עם תוצאות חריגות יחסית. על פי העזתים לפחות 7 פצועים בזירה, כאשר לפחות אחד מהם במצב אנוש.
התקיפה מגיעה בזמן שעל ישראל מופעל לחץ אמריקאי לנצור את התקיפות ולהגביל את כוח האש אשר מופעל ברצועה, גם ביחס לגורמים אשר היו מעורבים ב-7 באוקטובר או מעשים דומים.
ברצועה מדווחים כי התקיפה יצא לפועל כנגד מטרה באזור חאן יונס, בה על פי החשד ייתכן והתכנסו גורמי חמאס ומחבלים נוספים.
מדובר בתקיפה חריגה יחסית בנוף העכשווי, כאשר יועץ הבית הלבן ג'ראד קושנר צפוי לעשות את דרכו לארץ השבוע בדיוק במטרה להביא את ישראל לנצירת התקיפות והנמכת הלהבות ככל הניתן.