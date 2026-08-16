"היעד שלי - 15 מנדטים; הרפורמה המשפטית היא תנאי סף לממשלה הבאה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, התארח באולפן סרוגים, ובראיון ליוסי בן עטר התייחס לכל הסוגיות שעל הפרק.

בפתח הראיון התייחס השר בן גביר לביקורת על כך שהבטחות הממשלה ל"ניצחון מוחלט" טרם מומשו במלואן. בן גביר הודה כי "הניצחון עדיין לא מוחלט", והדגיש כי הוא לוחץ על ראש הממשלה לפעול ביד קשה יותר: "אני דופק על השולחן ואומר לראש הממשלה – אי אפשר ככה להמשיך". לדבריו, ישראל צריכה לפעול בכל לבנון ובכל עזה, לא רק בתגובה לסכנה ממשית אלא גם למול סכנה עתידית, כדי להעניק לחיילים את היכולת להגיב בעוצמה. "אני מאוד לא אוהב את הקטע הזה שאנחנו לא עושים סיכולים על ימין ועל שמאל בעזה... הקו האדום שלי זה פגיעה בחיילים שלנו ובאזרחים שלנו. וברגע שזה קורה, גם בעזה וגם בלבנון – זהו, נגמר. צריך לכסח בלי חשבון." התנאי לממשלה הבאה: מהפכה במערכת המשפט "התנאי הראשון שלי – זה הרפורמה המשפטית. החלום שלי הוא שמה שעשיתי במשטרה, יעשו גם במערכת המשפט." כשנשאל על הדרישות שלו לקראת הממשלה הבאה, בן גביר היה נחרץ. למרות המצב הביטחוני, הוא רואה ברפורמה המשפטית את הבסיס להכל: "זה קשור להכל, משום שבסופו של דבר כשאתה מקבל החלטות ומציע חוקים – הכל עובר דרך שם". הוא הצהיר כי בכוונתו לדרוש את היכולת לבצע שינויים עמוקים במערכת המשפט, בדומה למהפכה שלדבריו הוא מוביל במשטרה. עם זאת, כשנשאל האם ידרוש את תיק המשפטים בממשלה הבאה, סרב להשיב בצורה חדה.

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ריצה נפרדת מסמוטריץ' תמקסם מנדטים

"נתניהו רוצה לאחד ביני לבין סמוטריץ', אז מורידים לי בסקרים... אבל הפתרון הנכון הוא שכל אחד ירוץ בנפרד. רק ככה נשיג ממשלת ימין."

בן גביר התייחס לסקרים המנבאים לו מספר חד-ספרתי של מנדטים וטען כי מדובר בניסיון של סביבת נתניהו ללחוץ עליו להתאחד עם מפלגת "הציונות הדתית". לטענתו, ריצה נפרדת היא הדרך היחידה למקסם את כוחו של גוש הימין, שכן הוא פונה לקהלים שסמוטריץ' פחות מחובר אליהם, כמו הפריפריה והציבור החרדי. "אני שואף ל-15 מנדטים בבחירות הקרובות", הצהיר.

העקיצה לסמוטריץ'

"הציעו לי לבנות עוד בתים בהתיישבות תמורת זה שלא אעשה רעש על הבנקים של הרשות הפלסטינית. אמרתי להם: אני לא מוכן להחיות את הרשות, זו רשות של דם."

נושא נוסף שעלה בראיון הוא שיתוף הפעולה של משרד האוצר עם הבנקים של הרשות הפלסטינית. בן גביר חשף כי "גורמים בכירים מאוד" הציעו לו "תופינים" פוליטיים ואישורי בנייה ביהודה ושומרון בתמורה לשתיקתו בנושא. "אני לא מוכן, גם אם יתנו לי עוד 700,000 בתים, להכשיר את הרשות הפלסטינית. היא צריכה להימחק," אמר בתקיפות.

הנתק עם מרזל ובן ארי: "הם רוצים לצעוק, אני באתי לנהל"

"ברוך מרזל אמר לי: התפקיד שלך הוא לא להיכנס לשום ממשלה, רק לצעוק. אני 30 שנה צעקתי, עכשיו באתי לעבוד ולשנות."

בן גביר התייחס בלב גלוי למערכת היחסים המורכבת עם שותפיו לדרך בעבר, ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. הוא הדגיש את הערכתו העמוקה אליהם, אך הסביר כי המחלוקת היא על הדרך: "נגמרו הימים שבאתי להפגין. באתי לנהל, שיפגינו נגדי". הוא ציין כדוגמה את השינויים שביצע בהר הבית: "אלף שנה יהודים לא התפללו בהר הבית, והיום יש שינויים שרק יכולנו לחלום עליהם".

משילות בנגב ובחברה הערבית

"מי שהופך את כבישי הנגב למערב פרוע – שייקחו אותו ושייעצרו אותו. אני לא מוכן שאמא שנוסעת עם התינוק שלה לדימונה תחווה יריות והפקרות."

לסיום, התייחס השר לאכיפה המשטרתית באירועים בחברה הערבית, כולל המקרה שעורר סערה בו שוטרים נכנסו לחתונה בנגב בשל נסיעה פרועה בכבישים. בן גביר גיבה את המשטרה באופן מלא: "המדיניות היא להפסיק את ההפקרות המוחלטת הזו". הוא הוסיף כי הוא פועל לשיפור הביטחון האישי גם בתוך הישובים הערביים באמצעות הכנסת השב"כ למאבק בפשיעה, ואף ציין כי ישמח לצרף לרשימתו דמויות כמו יוסף חדד המייצגות נאמנות למדינה.