"לשבור את הקרח 3" בדרך: כל הפרטים על הלהיט של דיסני

חברת דיסני חשפה בסוף השבוע באירוע השנתי פרטים ראשונים על "לשבור את הקרח 3" (Frozen 3). הסרט צפוי להגיע לבתי הקולנוע ב-24 בנובמבר 2027, כהמשך למסורת של שני הסרטים הקודמים לצאת לאקרנים בסמוך לחג ההודיה האמריקאי.

העלילה תתרחש שוב בממלכה הבדיונית ארנדל, עם צוות המדבבים המוכר: קריסטן בל (אנה), עדינה מנזל (אלזה), ג'ונתן גרוף (כריסטוף) וג'וש גאד (אולף). אף שהסיפור המלא נשמר בסוד כמוס, כבר ידוע כי אנה וכריסטוף יתחתנו, נבל חדש ייכנס לתמונה, ולאולף תהיה מושא אהבה חדשה בשם סמנתה.

כבר באוגוסט 2024 שחררה דיסני איור קונספט ראשון מאת בריטני לי, שבו נראית אלזה רוכבת על סוס לבן ואנה על אייל חום. באוקטובר 2025 שיתפה בל כי ההפקה יצאה לדרך, אך הבהירה שטרם שמעה את השירים. השחקנית אף הכחישה דיווחים על שכר של 60 מיליון דולר עבור חזרתה לתפקיד, אך סירבה לחשוף את הסכום המדויק.

במקביל, מנכ"ל דיסני לשעבר בוב אייגר אישר כי חלק רביעי בסדרה כבר נמצא בפיתוח. נזכיר כי הסרט המקורי מ-2013 הפך ללהיט ענק שהכניס 1.3 מיליארד דולר וזכה בשני פרסי אוסקר. סרט ההמשך מ-2019 שבר את השיא של קודמו והכניס 1.45 מיליארד דולר ברחבי העולם.