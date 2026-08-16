איך גל רובין שרדה את "האח הגדול"? עכשיו היא חושפת את הסוד

גל רובין ( צילום: סרוגים )

אחרי תקופה סוערת במיוחד באור הזרקורים, גל רובין יוצאת לדרך חדשה. זוכת "האח הגדול", שכבר השתתפה בעבר גם ב"הישרדות", משיקה הרצאה חדשה שעוסקת דווקא באחד הנושאים שליוו אותה לא מעט בתקופה האחרונה: חוסן פנימי, התמודדות עם ביקורת והבחירה בעצמנו.

ההרצאה החדשה, שצפויה לעלות בחודש ספטמבר, מוגדרת כהרצאה חשופה, כנה ועוצמתית, שבמהלכה רובין תשתף מהדרך האישית שלה ותעניק כלים לבניית חוסן פנימי ולבחירה בעצמנו גם מול רעשי הרקע. מהמסך לבמה הבחירה של רובין לעסוק דווקא בחוסן פנימי מעניינת במיוחד על רקע התקופה שעברה. במהלך השתתפותה ב"האח הגדול" היא הפכה לאחת הדיירות המדוברות והשנויות במחלוקת של העונה. לצד קהל גדול שתמך בה והוביל אותה בסופו של דבר לזכייה, ברשת נשמעו גם לא מעט ביקורות חריפות על ההתנהלות שלה בבית. חלק מהצופים האשימו אותה במניפולטיביות וביחס קשה כלפי דיירים אחרים, ולכן ההכרזה על הרצאה שעוסקת בחוסן ובבחירה בעצמנו כבר מעוררת תגובות מעורבות. יש מי שמתקשים להתחבר למהלך החדש דווקא בעקבות הדמות שנשקפה להם מהמסך.

גל רובין ( מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13 )

ומה אומרים מי שחיו איתה בבית?

מנגד, התמונה שעלתה לאחר סיום התוכנית הייתה מורכבת יותר. רבים מהדיירים שחיו לצדה בבית המשיכו לשמור איתה על קשר גם לאחר שהמצלמות כבו, וחלקם אף דיברו עליה בחיוב והציגו צד אחר מזה שחלק מהצופים ראו לאורך העונה.

כעת רובין לוקחת את החוויות, ההתמודדות עם הביקורת והחשיפה הציבורית אל הבמה. בחודש ספטמבר היא צפויה להתחיל את הפרק החדש שלה כמרצה, ולנסות להפוך את התקופה המטלטלת שעברה לכלים שהיא תוכל להעביר לאחרים.