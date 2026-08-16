למרות הפרסומים: ברקת מכחיש שאחיו רכש את אתר "פוש"

ניר ברקת ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

השר ניר ברקת הכחיש בריאיון שהעניק בשבוע שעבר לאלי גוטהלף בפודקאסט ״כיכר FM״ מבית ״כיכר השבת״, כי לאחיו היה קשר לרכישת אתר החדשות פוש. ההכחשה מגיעה בניגוד לפרסום בכלכליסט, שבו נטען כי אחיו וגורמים המקורבים לשר נכנסו כשותפים במותג.

גוטהלף הציג לברקת את השאלה באופן ישיר: ״אני רוצה להבין, מבחינת... זאת אומרת, איזשהו יחסים עסקיים בין אח שלך, לא, לא מדבר עליך, לבין 'פוש' לא היו?״. ברקת השיב בתקיפות: ״תקשיב טוב, הכל שקר וכזב״. גוטהלף המשיך ושאל אם לא התקיימה שום עסקה. בתגובה הסביר ברקת באריכות כי בשל מעמדו כשר והסדר ניגוד העניינים החל עליו, אין לו מידע על הנושא. ״אני מסביר לך את זה פעם ופעמיים. קודם כל, אני כשר אין לי מושג על מה מדובר, אין לי מושג. כששואלים אותי על זה, אין לי מושג״, אמר ברקת. לדבריו, הוא גם אינו רשאי לברר את הנושא: "אני גם לא רשאי לשאול, על פי הסדר ניגוד עניינים שלי, יש עורך דין שהוסכם בין היועצת המשפטית לממשלה לבין... מבקר המדינה לבין אנשיי. בסדר? מה מותר, מה אסור לי לעשות, ואני מקפיד״.

ברקת הוסיף: ״ואחד הדברים שאסור לי לעשות ואני מקפיד לא לעשות זה לא לדבר איתם, זה לא מעניין אותי. אני עובד רק דרך הדרך שהסכימו איתי. בסדר? אז אין לי מושג. אין לי מושג״.

בהמשך התייחס לטענה שלפיה הרכישה נועדה לסייע לו: ״מה הטענה? שאח שלי או חברים קנו את 'פוש' בשבילי, ועכשיו האנשים האלה משחדים אותי דרך הצינור הזה? זה פשוט הזוי״.

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אלא שבנובמבר 2025 פורסם בכלכליסט כי אחיו של ברקת, חברת ההשקעות המשפחתית BRM וגורמים המקורבים לשר רכשו יחד 45% מפוש. לפי החשיפה, העסקה בוצעה לפי שווי מוערך של כ-12 מיליון שקל.

בפרסום נטען כי לצד משפחת ברקת השתתפו ברכישה גם היועץ האסטרטגי מוטי שרף ומשרד עורכי הדין ויינברגר רנטנטל, המייצג את ברקת בענייניו הפרטיים. עוד פורסם כי עורכי הדין החזיקו ב-7% מהמותג באמצעות חברת ״הזמן הנכון״, בעוד שעיקר ההשקעה בוצעה בידי פוראבר מטא וורלדס.

גוטהלף חזר פעם נוספת לנקודה המרכזית ושאל: ״אז אתה אומר שלא היה ולא נברא? אח שלך וחברים שלך בכלל לא קנו את 'פוש' בכלל? זאת אומרת, לא התחילה עסקה?״. ניר ברקת ענה: "אני צריך לחזור על זה שוב?"