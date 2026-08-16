מי נגד מי בפריימריז הכי צמודים בתולדות הליכוד

ביטן, גוטליב ואלקין ( חיים גולדברג, יוסי אלוני, יונתן זינדל/ פלאש 90 )

ערב הפריימריז בתנועת הליכוד והשטח הליכודי סוער ובוער. כמות השריונים של ראש הממשלה נתניהו לצד החלטת בית הדין של הליכוד שלא לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד בתוך המחוזות הובילה לשני משתנים דרמטיים:

מספר רב של חברי כנסת המתמודדים על מספר מצומצם יחסית של מקומות ריאליים ברשימה הארצית.

ירידה ברף המצביעים המינימלי האמור להספיק כדי להיבחר למקום ריאלי. הרי אם היה מתאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד במחוזות הדבר היה מצמצם את כמות המתחרים בתוך טופס ההצבעה ברשימה הארצית המוגבל ל-12 מקומות בלבד. כך היה אפשר לגשת לדילים ארציים רחבים שמצביעים בדיוק מי יהיו חברי הכנסת המועמדים במחוזות ובמקביל היה מתקיים דיל גדול ברשימה הארצית שהיה מעלה את רף הכניסה של כמות המצביעים לכל השרים המכהנים ודוחק אחורה את חברי הכנסת החדשים שלא היו מצליחים להביא כמות מצביעים זהה. אבל הפיזור הגדול של מספר המועמדים הנוכחי מוביל לירידה במספר המצביעים לכל מועמד ועל כן בהחלט צפויות הפתעות גדולות בתוך הפריימריז רשימת הליכוד.

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עד כמה התוצאות לא צפויות?

מצד אחד יש את רשימת המועמדים המובילה של שרים הזוכה לתמיכה מאוד גדולה בקרב מתפקדי הליכוד וגם מחזיקה במקביל ביכולת לקיים דילים משמעותיים כגון אלי כהן, יריב לוין, אמיר אוחנה, שלמה קרעי, מירי רגב, מיקי זוהר, עמיחי שיקלי, זאב אלקין ויואב קיש.

מאידך, ישנה רשימה גדולה יחסית של חברי כנסת ושרים שזוכים לאהדה והערכה גדולה בקרב המצביעים החופשיים כגון טלי גוטליב, מאי גולן, עידית סילמן, משה סעדה, בועז ביסמוט, אופיר כץ חנוך מלביצקי, עמית הלוי, קטי שטרית ואביחי בוארון.

על כל הצפיפות הזאת צריך לשים לב גם לקרבות הפנימיים בין המועמדים על המיקום ברשימה. קרב אחד הוא בין נשות הליכוד מי תהיה האישה הראשונה ומי תהיה האישה השלישית. על האישה הראשונה יתמודדו מירי רגב עם עשייה גדולה במשרד התחבורה וטלי גוטליב שעל פי מדדים שונים זוכה לפופולאריות הכי גבוהה בקרב המתפקדים.

סביר מאוד להניח ששתיהן יהיו הנשים הראשונות, אך גם מאי גולן שהובילה מהפיכה בנושא התקצוב של המגזר הערבי, קטי שטרית שלוחמת בתחום החינוך ועידית סילמן שזוקפים לזכותה את הממשלה הנוכחית נמצאות חזק בתוך ההתמודדות כאשר ציבור המתפקדים מעריך מאוד את עשייתן. כך או כך לנשות הליכוד שמורות שלוש משבצות במקומות 20,10 ו-25.

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ניר ברקת עם הגב לקיר; ביטן מול חיים כץ המשוריין

קרב נוסף הוא בין ח"כ דוד ביטן שאהוד מאוד בשטח הליכודי ובעל השפעה רחבה במחוז השפלה אל מול חיים כץ שאמנם משוריין בעצמו אך מחזיק בכח מאורגן גדול מאוד בתוך הליכוד ולא שוכח את המאבק האחרון ביניהם בבית הדין של הליכוד.

קרב מסקרן במיוחד שייך לניר ברקת שמצא את עצמו השבוע עם הגב לקיר כאשר נחשף כי על פניו הוא ביקש לבצע "פוטש" בראש הממשלה בזמן המלחמה. ברקת מחזיק בתשתית רחבה בתוך ציבור המתפקדים ויהיה מעניין לעקוב אחר ההשפעה של הפרסום הזה אל מול התוצאה הסופית שלו בפריימריז.

אדווה נוספת של הפרסום הזה היא ההבנה כי מי שמנע את אותו "פוטש" היו השר חיים כץ שזכה לשריון ברשימה וגם השרים גדעון סער וזאב אלקין שהצטרפו לליכוד ובכך השלימו קדנציה מלאה לממשלה. גדעון סער זכה בשריון ואילו זאב אלקין ששמר דה פקטו על כהונת ראש הממשלה מתמודד כעת בפריימריז הקרובים.

כך או כך, מחר בשעה 10:00 בבוקר ייפתחו הקלפיות וארבע שנים של עשייה יעמדו למבחן ההצבעה של מתפקדי הליכוד.

מי ששואל את עצמו מאיפה הכח הגדול של תנועת הליכוד שיסתכל על כל התהליך שעברה המפלגה הזאת בחודשיים האחרונים וילמד איך נראית דמוקרטיה במיטבה. יש מחלוקות, יש עתירות אבל בסוף הכל עומד למבחן הקלפי של מאה וחמישים אלף חברי המפלגה ושם הכל יוכרע.

אחרי הפריימריז האלה אפשר יהיה סופסוף לומר שהחלו הבחירות לכנסת באופן רשמי.

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נתנאל איזק הוא מגיש התכנית 'כיפות ברזל' באתר סרוגים.